Huawei P40 Lite review: budget-smartphone met prima scherm en specs, maar zonder…

Na de P40 Pro, Pro Plus en de ‘gewone’ P40 heeft Huawei ook de traditionele light-versie uitgebracht, de P40 Lite. Nadat we eerder al de P40 Pro aan de tand hebben gevoeld, is het nu tijd om de P40 Lite te testen. In de review lees je onze ervaringen met het de Huawei P40 Lite.

Huawei P40 Lite review

Huawei mag sinds enige tijd geen Google Services meer gebruiken. En dat is erg jammer, want Huawei maakt ontzettend goed smartphones. Daar is geen misverstand over. Of Huawei dit ook weet te doen met de P40 Lite en zonder Google services en apps lees je in de review over dit toestel.

Verkooppakket en eerste indruk

De Huawei P40 Lite wordt geleverd in een witte, rechthoekige doos. In de doos vind je uiteraard het papierwerk, de lader en een USB-C kabel. Ook een simnaald en een headset vind je terug in de doos. Verwacht niet te veel van deze headset, handig om als reserve achter de hand te hebben of om mee te bellen. De oortjes zitten overigens wel fijn. Huawei heeft geen hoesje meegeleverd.

De eerste indruk is prima, het toestel ziet er netjes uit en ligt prettig in de hand. Wel vinden we het jammer dat de vingerafdrukscanner aan de rechterzijkant is geplaatst. Dit kan wat lastig zijn voor linkshandige mensen. Een prima alternatief is gezichtsherkenning. Hierover lees je later meer.

Design, display en interface

De P40 Lite ziet er wat groter uit dan de reguliere P40 en de P40 Pro. Onze bevindingen met het grotere toestel vind je in de Huawei P40 Pro review. Met afmetingen van 159.2 x 76.3 x 8.7mm is het toestel dan ook flink te noemen. Aan de rechterkant van het toestel vinden we de aan- en uitknop terug. Deze knop doet tevens dienst als vingerafdrukscanner. Hoewel dit niet een ideale positie is, is de scanner erg snel.

Aan de onderkant heeft Huawei de USB-C aansluiting geplaatst, samen met de speaker en, jawel, de 3,5mm aansluiting. Aan de linkerkant is de sim-lade. Deze biedt plaats voor twee simkaarten of één simkaart en een NM-kaart van maximaal 256GB. NM staat voor Nano Memory en is ontwikkeld door Huawei zelf. Deze kaartjes zijn (nog) vrij prijzig.

Hoewel het toestel de naam P40 Lite heeft meegekregen geldt dit niet voor het scherm van het toestel. Het scherm is maar liefst 6,4 inch groot. Het Full-HD LCD scherm is overigens erg mooi en in fel zonlicht ook uitstekend af te lezen. Ook op de laagst mogelijke helderheid is het scherm ook fijn om naar te kijken. In de linkerbovenhoek vinden we de punch-hole opening terug voor de selfiecamera. Deze punch-hole is niet al te groot en is daarom niet storend aanwezig.

Interface

Huawei heeft de P40 Lite voorzien van Android 10 met Huawei’s eigen schil, EMUI 10.1. Deze schil biedt enkele toevoegingen bovenop Android. Hoewel een kale versie van Android onze voorkeur heeft, zoals Motorola bijvoorbeeld haar toestellen uitrust, is er met EMUI 10.1 prima te werken. Ook heb je de mogelijkheid om één van de vele thema’s in te stellen. Dankzij Android 10 heb je de mogelijkheid om een donker thema te installeren, iets wat we bijzonder prettig vinden.

Huawei heeft enkele handige AI functies toegevoegd. Zo kun je met je camera snel en makkelijk bijvoorbeeld een QR-code scannen. Een andere handige functie is door met twee vingers op een afbeelding te plaatsen, het betreffende product dat op de afbeelding staat, wordt dan online gezocht. Hierbij is het de bedoeling dat je op die manier het product snel op internet kunt vinden om het vervolgens aan te schaffen. Dit werkt overigens niet helemaal goed. De functie herkende een bepaalde sneaker niet en een telefoon van een concurrent werd niet herkend. Of deze optie is zo slim dat deze telefoon bewust niet werd herkend, dat kan natuurlijk en zou ook wel slim zijn van Huawei.

Je hebt ook de mogelijkheid om het toestel met gebaren of met het navigatiedock te besturen. De gebaren werken net als bij de standaard Android versie. Door vanaf de linker- of rechterkant van het toestel naar het midden te slepen, ga je een pagina terug. Door vanaf de onderkant van het toestel naar boven te vegen, ga je terug naar het thuisscherm. Door omhoog te vegen vanaf de onderkant en vervolgens vast te houden, opent de recente apps.

Het navigatiedock werkt iets anders. Hierbij heb je een wit rondje op je scherm. Je kunt deze verplaatsen naar waar je wil. Door één keer snel op het rondje te klikken, ga je terug naar het vorige scherm en door kort ingedrukt te houden ga je terug naar je thuisscherm. Door het dock vast te houden en naar links of rechts te vegen, open je de recente apps.

Communicatie en multimedia

Uiteraard hebben we de Huawei P40 Lite ook getest op de alledaagse taken, zoals bellen en het sturen van berichten. Dit gaat allemaal prima met de apps van Huawei zelf. Ook de kwaliteit van gesprekken is prima. Het volume kan hard genoeg zonder te vervormen. Het typen van berichten doe je met SwiftKey, sinds een tijdje onderdeel van Microsoft. Het versturen van berichten doe je ook met de standaard app van Huawei.

Wat betreft connectiviteit is het ook wel goed met de P40 Lite. Het toestel ondersteunt 4G, WiFi (ook 5GHz), Bluetooth 5.0, GPS en het toestel is ook uitgerust met NFC. Tijdens de testperiode hebben we geen problemen ondervonden met het netwerk, overal hebben we een prima verbinding en gaat internetten lekker snel. Ook bellen gaat overal prima, hier hebben we geen signaalverlies ondervonden.

Multimedia

De P40 Lite is prima geschikt voor het gebruik van multimedia. Het scherm mag dan wel “slechts” en Full-HD scherm zijn en geen hoge verversingsgraad hebben, voor een toestel in deze prijsklasse is het scherm uitstekend. Een voordeel hiervan is dat het scherm minder van de accu vraagt dan een scherm met een hogere resolutie en een hogere verversingsgraad.

Het spelen van games gaat ook heel redelijk met de P40 Lite, maar verwacht niet dat je de wat zwaardere games op de hoogte instellingen kan spelen. Een minpuntje is dat de speaker aan de onderkant is geplaatst, hierdoor blokkeer je de speaker gemakkelijk bij het spelen van games of kijken naar films.

Over de speaker gesproken; het geluid van de speaker is uitstekend. Het volume kan ook lekker hard, zonder dat het geluid vervormt. Zoals eerder aangegeven, beschikt de P40 Lite ook over een 3.5 millimeter aansluiting, zodat je je favoriete bekabelde headset kan aansluiten.

Camera

Huawei heeft de P40 Lite met maar liefst vijf camera’s uitgerust, vier op de achterkant en één aan de voorkant. Wel moeten we hierbij opmerken dat één camera op de achterkant dienst doet als dieptesensor. De hoofdcamera heeft een 48MP sensor, er is een 8MP ultrawide lens aanwezig en een 2MP macrolens. De camera-app zit vol met opties om je foto’s te personaliseren. Je hebt de mogelijkheid om portretfoto’s, nachtfoto’s en supermacro’s te maken, filters toe te passen en stickers toe te passen.

De foto’s zijn erg goed voor een toestel in deze prijsklasse. Kleuren worden over het algemeen mooi en natuurgetrouw weergegeven. Je hebt de mogelijkheid om tot 6x te zoomen. Echter wordt de kwaliteit wel minder wanneer je inzoomt. De ultrawide camera maakt net als de hoofdcamera prima foto’s.

Wel hebben we gemerkt bij het testen van de macrolens, dat deze af en toe moeite heeft met scherpstellen, ook al neem je een foto vanaf de ideale afstand. De kwaliteit van de nachtfoto’s zijn ook vrij netjes. Overdag merken we dat de doortekening wel wat minder is dan bij de dure toestellen, daar vervagen de details.

We hebben hieronder een foto geplaatst die met de P40 Lite is gemaakt. Wil je meer foto’s zien, bekijk dan het P40 Lite fotoalbum.

Selfies

Het maken van selfies doe je met de 16MP front-camera. Selfies die je maakt met deze camera zijn redelijk te noemen. Het beauty filter is wat te nadrukkelijk aanwezig, waardoor je er een stuk jonger uitziet dan in werkelijkheid. Mocht dit toch nog niet voldoende zijn, dan heb je de mogelijkheid om met een aantal tools om je selfie nog mooier te maken.

Videocamera

Over de videocamera zijn we iets minder te spreken. Niet omdat de camera slechte filmpjes schiet, maar vanwege het feit dat je slechts in Full-HD filmpjes kunt schieten met maximaal 30 frames per seconde. De filmpjes die je schiet zijn dan wel weer van goede kwaliteit. Ook hier heb je weer de mogelijkheid om met een aantal opties je video mooier te maken. Je hebt ook de mogelijkheid om tot 6 keer in te zoomen of in breedbeeld te filmen. De kwaliteit gaat met deze twee mogelijkheden wel wat achteruit.



Prestaties en overige mogelijkheden

De P40 Lite presteert erg goed. Het toestel is snel, we hebben geen haperingen ondervonden tijdens de testperiode. Het scherm mag er ook zeker zijn, kleuren worden mooi weergegeven en het scherm is ook in fel zonlicht prima af te lezen. De vingerafdrukscanner reageert erg snel, net als gezichtsherkenning.

De P40 Lite heeft 128GB opslagruimte en 6GB aan werkgeheugen meegekregen. Dit is voor een budget toestel ruim voldoende.

Accuduur

Over de accuduur zijn we ook bijzonder goed te spreken. De P40 Lite is uitgerust met een 4200 mAh accu. Dat is en flinke accu en dat hebben we gemerkt. Wanneer je het toestel niet al te zwaar belast, gaat de accu twee dagen mee. Bij zwaar gebruik red je gemakkelijk het einde van de dag. Een screen-on-time van meer dan 8 uur is dan ook geen uitzondering. Daarbij wordt het toestel ook nog eens geleverd met een 40 Watt snellader. Hiermee wordt de accu voor 70% opgeladen in slechts 30 minuten.

Google Play Services

Zoals je inmiddels ongetwijfeld hebt meegekregen mag Huawei geen gebruik meer maken van de diensten van Google. Dit is een groot nadeel. Je kunt al je apps met de optie Phone Clone overzetten op de P40 Lite, maar dit wil niet zeggen dat de apps dan ook daadwerkelijk werken. Zo werken diverse weer-apps niet, je krijgt de melding dat Google Play Services ontbreken en daarom kan de betreffende app niet starten.

Ook zul je handmatig je apps die over zijn gezet vanaf je oude toestel handmatig moeten updaten. Dit is natuurlijk geen ideale situatie. Je zult in dat geval losse APK bestanden van het internet moeten downloaden. De kans bestaat daarbij dat je gemakkelijk een frauduleus bestand downloadt.

Huawei heeft ook een eigen app store, genaamd AppGallery. Hier staan echter niet bijzonder veel apps. Enkele populaire apps die er wel zijn: Snapchat, TikTok, 9292, Albert Heijn en natuurlijk de DroidApp App in AppGallery. Het is te hopen dat er snel meer populaire apps in de AppGallery komen, want op deze manier zal voor veel mensen de P40 Lite (en ook de andere toestellen uit de P40 serie) onbruikbaar zijn.

Beoordeling

We kunnen wel stellen dat de Huawei P40 Lite een prima toestel in zijn prijsklasse is. Een snelle processor, lekker veel werk- en opslaggeheugen, zoals we inmiddels van Huawei gewend zijn. Uitstekende prestaties dus. Het uiterlijk van de P40 Lite vind ik persoonlijk wat minder. Van Huawei hebben we de P40 Lite in de kleur “crush green” mogen ontvangen. Een mooie kleur, al is de achterkant wel erg gevoelig voor vingerafdrukken. Al met al een prima toestel met één groot nadeel zoals hierboven beschreven.

Het missen van Google apps en services is een groot probleem bij de P40 Lite en daarom niet aan te raden. Koop dit toestel pas wanneer er zeker van bent dat je prima zonder Google apps en services kunt. Het is dan ook erg lastig om dit toestel een cijfer te geven, want wat heb je aan uitstekende specificaties als je het toestel niet optimaal kunt gebruiken.

Wil je de Huawei P40 Lite kopen, dan kun je terecht bij: Bol.com, Mobiel, Belsimpel, MediaMarkt.

Huawei P40 Lite Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 249,00 euro