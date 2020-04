DroidApp App nu ook beschikbaar in AppGallery van Huawei

Goed nieuws voor degenen die in het bezit zijn van een Huawei-toestel zonder de Google-diensten. DroidApp heeft haar eigen DroidApp App uitgebracht in de AppGallery.

DroidApp App in AppGallery

We zijn bij DroidApp van mening dat je altijd en overal moet kunnen genieten van het beste wat Android te bieden heeft. Of dit nou applicaties zijn, het laatste nieuws, of actuele prijzen en specificaties van telefoons.

Sinds de Amerikaanse sancties is Huawei aangewezen op een alternatief voor Google-diensten, waaronder de Google Play Store. De VS beschuldigt Huawei van spionage, maar heeft daar totaal geen bewijs voor. Ze zijn vermoedelijk bang voor de handel en de groei van Huawei. Dit heeft als gevolg dat Huawei de eigen AppGallery een flinke impuls heeft gegeven. Ontwikkelaars van apps worden aangemoedigd om hun apps geschikt te maken voor Huawei’s AppGallery.

In de AppGallery zien we al verschillende apps van Nederlandse bodem terug; zoals reis-app 9292, Buienradar, Tankservice, Albert Heijn en nog een aantal. We kunnen nu (stiekem best trots) melden dat de DroidApp App nu ook gedownload kan worden uit de Huawei AppGallery. Veel functies zijn gelijk aan de Android-app die je in de Play Store terugvindt. Denk aan de verschillende thema’s, de toestelpagina’s en het gebruik van de abonnementenvergelijker. Naast nieuws heb je ook toegang tot apps, reviews, achtergrondartikelen en meer.

Door de beperkingen kun je helaas in de Huawei-versie van de DroidApp App niet de notificaties gebruiken. We zullen dit in een toekomstige versie wel beschikbaar stellen. Verder is de applicatie gelijk. Wil je de app downloaden op je Huawei, dan kun je hem downloaden uit de AppGallery via deze link. Wil je de Play Store-versie, dan kun je hem downloaden via onderstaande button.