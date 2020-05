Huawei kondigt P40 Lite E aan, maar is compleet ander toestel

Huawei heeft een nieuwe smartphone aangekondigd; de Huawei P40 Lite E. De smartphone doet misschien denken aan de Huawei P40 Lite, maar is een heel ander toestel met andere specificaties. Alleen de naam is dus grotendeels hetzelfde.

Huawei P40 Lite E aangekondigd

De Huawei P40 Lite E heeft zijn debuut gemaakt. Het toestel richt zich met name op de combinatie van design en de camera. Het toestel maakt deel uit van de P40-serie, maar is opvallend genoeg een totaal ander toestel en heeft weinig te maken met de P40 zelf. Vermoedelijk hoopt Huawei met deze naam meer vertrouwen te winnen, omdat het bedrijf eerder goede zaken heeft gedaan met de P-serie. De Lite E kan dan ook zeker niet gezien worden als een vervanger voor de P40 Lite.

Huawei levert de Huawei P40 Lite E met een 6,39 inch HD+ beeldscherm. In de linkerhoek van het scherm vind je een 8 megapixel front-camera. Achterop is ruimte voor een triple-camera met 48MP hoofdlens, 8MP groothoeklens en 2MP dieptesensor. Volgens de fabrikant moet de P40 Lite E ook uitblinken bij weinig licht, dankzij de 1/2-inch grote sensor. Hiervoor kun je onder andere de nachtmodus in de camera-app gebruiken. Ook AI is aanwezig waarmee het vele verschillende scènes kan herkennen.

We zien op de Huawei P40 Lite E verder een Micro-USB aansluiting, 4GB RAM, 64GB opslagruimte en een Kirin 710F octa-core processor. Ook is de smartphone voorzien van een 4000 mAh accu. Al met al dus een prima smartphone, ware het niet dat Huawei deze nieuwkomer uitrust met Android 9 Pie. De Google-diensten zijn niet aanwezig, je kunt apps downloaden uit de Huawei AppGallery.

De smartphone is vanaf vandaag te bestellen voor 199 euro. Je kunt hem vinden bij Mobiel, Belsimpel en Bol.com.

