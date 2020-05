Huawei P40 (Pro) krijgt april-patch en verbeteringen camera

Er staat een update klaar voor de Huawei P40-serie. De Huawei P40 en P40 Pro worden bijgewerkt met de patch van april en krijgen ook andere verbeteringen mee.

Huawei P40: april-patch

De Huawei P40-serie is de nieuwste high-end reeks van de fabrikant. Anders dan anders, want de P40-toestellen hebben niet de Google Play Services en diensten aan boord. Een flinke update staat klaar voor de Huawei P40 en Huawei P40 Pro. De twee devices krijgen als eerst de beveiligingsupdate van april 2020 aangeboden.

Daarbij heeft de fabrikant nog wat andere verbeteringen voor het toestel. In de changelog van de update staat de kwaliteit van hoge resolutie foto’s is verbeterd. Daarbij wordt de anti-jitter functie geoptimaliseerd en zijn er ook verbeteringen voor de videorecorder. Daarnaast worden bepaalde elementen in de interface aangepast en is er een smart assistent voor de instellingen.

De update voor de Huawei P40-serie wordt vanaf nu uitgerold. Als de update beschikbaar is, krijg je hiervan een notificatie op je toestel. Overigens, kan het zijn dat dit even duurt omdat de update gefaseerd verspreid wordt.

Huawei P40 Pro Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 919,00 euro