Android beveiligingsupdate april 2020: 55 kwetsbaarheden aangepakt

Google heeft weer een nieuwe security-patch vrijgegeven voor het Android-besturingssysteem. Dit doet het bedrijf iedere maand, en deze keer is het beveiligingsupdate april 2020. We zien dat Google weer flink wat patches heeft doorgevoerd.

Beveiligingsupdate april 2020

We zagen hem al bij verschillende toestellen voorbijkomen van Samsung, nu kunnen we de update van april op meer devices verwachten. In beveiligingsupdate april 2020 zien we dat 55 kwetsbaarheden aan zijn gepakt. De patches zijn verspreid over verschillende onderdelen van het OS. Zo zitten bepaalde verbeteringen in het framework en zitten andere patches weer in bijvoorbeeld de processor en dergelijke.

Het is niet zo dat alle 55 patches voor ieder toestel zijn. Bepaalde patches zijn specifiek voor processoren. Zo zien we patches voor de camera, WLAN, video en camera voor toestellen met een Qualcomm-processor. Er zit ook verschil in de Android-versie en ook de mate van risiconiveau verschilt per patch.

Voor de Pixel-toestellen pakt Google de update aan om nog meer verbeteringen door te voeren. De Pixel 4-serie krijgt een extra optie bij de gezichtsherkenning. Je kunt aangeven dat je ogen open moeten zijn om de Face Unlock te gebruiken. Verder zijn er verschillende verbeteringen in de Bluetooth-verbinding voor de Pixel 2-, 3- en 4-serie. Hierbij gaat het onder andere fixes die betrekking hebben op Bluetooth.

In de komende tijd zal beveiligingsupdate april uitgerold worden. Krijg je de update binnen op je smartphone, laat het ons dan zeker weten. Stuur ons een mailtje, samen met een screenshot. We zijn je dankbaar!