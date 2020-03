Android beveiligingsupdate maart 2020: 72 kwetsbaarheden aangepakt

Aan het begin van de nieuwe maand brengt Google een nieuwe security-patch uit voor Android. Beveiligingsupdate maart 2020 is er nu, en dit keer is het een flinke update. De update brengt ook veel nieuwe functies naar de Pixel-devices.

Beveiligingsupdate maart 2020

De derde beveiligingsupdate van 2020 is beschikbaar gesteld door Google. Wat opvalt is dat het een flinke update is, waarbij maar liefst 72 patches worden doorgevoerd. Dit is een hoog aantal, maar dat betekent niet dat elke smartphone hiervoor kwetsbaar is. Tientallen patches zijn voor Qualcomm-componenten. Daarbij zien we verschillende verbeteringen in de rest van hard- en software.

Pixel

Google heeft voor de Pixel-toestellen een hoop fixes en verbeteringen. Denk aan optimalisaties in de camera, audio, Bluetooth, video, interface en meer. De verbeteringen verschillen per toestel. Een overzicht hiervan vind je hieronder in de afbeelding.

Het gaat om de volgende nieuwe features:

Rules to enable Do Not Disturb and other routines based on WiFi network or physical location

Now you can set Dark Theme on an automatic schedule based on local sunrise and sunset times

Express yourself in more ways with Pixel’s emoji 12.1 update that features a more diverse and inclusive set of emojis

The expansion of the Personal Safety app with car crash detection to users in Australia and the UK

Motion Sense will now allow Pixel 4 users to pause and resume music with a tapping gesture above the phone

Easier access to your cards and passes stored in Google Pay and apps via a more powerful power button

Camera improvements to add depth for better selfies and ability to create 3D photos on Facebook



Uitrol

In de komende weken zullen de verschillende fabrikanten aan de slag gaan met de nieuwe maart-patch. Verschillende smartphones zullen de nieuwe beveiligingsupdate van maart 2020 krijgen. Heb jij de update binnengekregen op je toestel? Dan horen we dat graag van je. Stuur een screenshot met je bericht naar ons via de mail.