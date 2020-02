Sim-only aanbiedingen februari 2020: dubbel zoveel data en meer voordeel

In de komende weken kun je weer profiteren van interessante kortingen op je telefoonabonnement. We hebben de beste sim-only aanbiedingen van februari 2020 op een rij gezet.

Sim-only aanbiedingen van februari

Verlengen bij je huidige provider hoeft lang niet altijd even interessant te zijn als je naar de kosten kijkt. Als je langer klant bent, krijg je namelijk niet ineens meer korting of extra voordeel. Overstappen is tegenwoordig onwijs snel geregeld en kan zelfs lonen. Maar misschien is verlengen juist wel interessant?

Je kunt afhankelijk van de provider circa 3-4 maanden van tevoren verlengen bij je huidige provider. Overstappen met nummerbehoud kan twee maanden voor de einddatum van je contract. Kies je voor nummerbehoud bij de nieuwe provider, dan zorgt deze ervoor dat je oude abonnement automatisch over wordt gezet. In dit artikel zetten we de beste sim-only aanbiedingen van februari 2020 op een rij. De meeste aanbiedingen lopen door tot en met begin maart.

Youfone

Bij Youfone krijg je tijdelijk gratis dubbele data. Dit kan erg interessant zijn. Je maakt gewoon gebruik van het 4G-netwerk van KPN. Door de actie krijg je 6GB data met onbeperkt bellen voor €12,00 per maand. Voor 16GB per maand met onbeperkt bellen/sms’en betaal je slechts 19,00 euro. Bel je niet zoveel, dan kun je voor 3,00 euro per maand minder kiezen voor 200 minuten/sms in plaats van onbeperkt.

Simpel

Bij Simpel maakt je gebruik van het T-Mobile netwerk. Het zijn nog steeds de Stop met Zoeken-deals waarbij je leuk voordeel krijgt op je sim-only abonnement. Een bundel met 4GB internet en onbeperkt bellen kost 10,00 euro per maand. Als je voldoende hebt aan 1GB en 100 minuten, dan tik je per maand 6,00 euro af.

Lebara

Lebara stunt ook met hun sim-only abonnementen. Je kunt iedere maand je bundel naar boven en naar beneden aanpassen. Daarnaast zijn de prijzen van de abo’s interessant. 5GB met onbeperkt bellen kost je 10,00 euro per maand. Bij Lebara wordt gebruik gemaakt van het KPN-netwerk.

Hollandsnieuwe

Bij Hollandsnieuwe gaat alles uit één bundel. Eén minuut staat dus gelijk aan één MB of één sms. Handig als je gebruik nogal schommelt per maand. Degenen met Ziggo Thuis krijgen gratis 1000 min/sms/mb tegoed en een gratis Ziggo TV-pakket. Hollandsnieuwe maakt gebruik van het Vodafone-netwerk. Een bundel met 2000 MB/SMS/min kost je 8,50 euro per maand.

Ben

Ben maakt gebruik van het T-Mobile netwerk en kan interessant zijn als de netwerksnelheid je niet heel erg boeit. Voor een kleine maandelijkse bijdrage kun je naast 3G kiezen uit 4G en 4G+. Tijdens de actieperiode krijg je tot 2000MB gratis bovenop je gekozen bundel. Zo kost een bundel met 100 minuten en 3000MB je 9,50 euro per maand.

Tele2

Tele2 heeft een 1GB bundel voor 7,00 euro per maand, maar voor de fanatieke dataverbruiker vind je ook de nodige aanbiedingen. Een bundel met 7GB en 200 min/sms kost je 12,00 euro per maand. Voor één of twee euro extra per maand kun je het abonnement na een jaar of iedere maand opzeggen.

T-Mobile

Het netwerk van T-Mobile wordt keer op keer geroemd vanwege de snelheid en de prestaties. Heb je op je woonadres al T-Mobile Thuis of iemand met een T-Mobile abonnement, dan krijg je extra’s en kortingen. Zonder korting heb je bijvoorbeeld de 5GB bundel met 120 min/sms voor 17,50 euro per maand. Alles onbeperkt komt uit op 35,00 euro per maand.

KPN

KPN heeft sinds enige tijd de Hussel-abonnementen. Hierbij pas je het abonnement aan naar waar je zelf behoefte aan hebt, samen met thuisdiensten. Heb je KPN of Telfort thuis, dan krijg je 5,00 euro per maand korting op je mobiele abonnement. Bij KPN betaal je 22,50 euro per maand voor een bundel met 5GB en onbeperkt bellen.

Vodafone

Bij Vodafone zijn er nu geen acties. Wel krijg je voordeel op je abonnement als je thuis Ziggo-diensten hebt. Vodafone heeft de RED Together bundel die je kunt delen met je gezinsleden. Bij verschillende Red-bundels krijg je 6 maanden Apple Music gratis.

Vergelijken

Ben je er voor jezelf nog niet helemaal over uit welk abonnement het beste bij jou past? DroidApp geeft je in een paar muisklikken advies voor het passende sim-only abonnement. Gebruik hiervoor de sim-only vergelijker van DroidApp.