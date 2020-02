De 5 beste apps van januari 2020 (+ het belangrijkste nieuws)

De eerste maand van 2020 ligt inmiddels achter ons. We zetten in dit artikel de beste apps van januari 2020 en het belangrijkste nieuws van de afgelopen maand op een rij.

Android in januari

WhatsApp heeft bekend gemaakt op welke smartphones WhatsApp niet meer werkt in 2020. Het gaat voornamelijk om toestellen met wat oudere Android-versies. Ondanks de sancties maakte Huawei bekend dat het een recordaantal smartphones heeft verkocht.

Samsung presenteerde een hoop nieuwe smartphones; de Galaxy A51, Galaxy A71, Galaxy S10 Lite en Galaxy Note 10 Lite. OnePlus liet de Concept One met verdwijnende camera zien. Alcatel toonde verschillende Android 10-toestellen. Een aantal fabrikanten rolde voor hun toestellen de Android 10 update uit. En Huawei kwam met de Huawei P30 Lite New Edition.

In Android krijg je bij het instellen van je toestel de vraag welke zoekmachine je wilt gebruiken en Robin Mobile is voortaan Budget Mobiel. Eindelijk werd ook de Samsung Galaxy Fold uitgebracht in Nederland. Ook waarschuwde we voor een nieuwe vorm van oplichting via WhatsApp. TomTom en Huawei zullen gaan samenwerken, zo werd in januari bekend. Wiko stopt in Nederland.

Reviews

Er zijn op DroidApp drie reviews geschreven. Twee smartphones en een powerbank werden uitgebreid getest. De onderstaande artikelen hebben we daarover gepubliceerd;

Vergeten

Onze rubriek ‘De vergeten smartphone/telefoon’ is ook deze maand weer online verschenen. We hebben vier edities geschreven en dat zijn de volgende;

Specials en onderzoek

DroidApp heeft ook diverse specials en onderzoeken online gezet. In januari verschenen de volgende artikelen daarover;

Beste apps van januari

Gedurende maand hebben we weer applicaties behandeld op DroidApp. In dit artikel zetten we de 5 beste apps van januari 2020 op een rijtje. Het gaat om apps die we hebben besproken deze maand, in willekeurige volgorde.

Windy

Je kent natuurlijk onze uitgebreide weer-app test. Deze maand hebben we de Windy app besproken. In deze applicatie vind je een overzicht met alle weermodellen waarbij je uitgebreid de weersomstandigheden kunt bekijken. Niet alleen is er een realtime bliksemradar, ook de actuele situatie van de neerslag, wind en temperatuur vind je in de Windy app.

WNF Plastic Afvallen

In januari hebben we over de app WNF Plastic Afvallen geschreven. Hiermee kun je meedoen aan een challenge om milieuvriendelijker te leven. De gemiddelde Nederlander gebruikt ieder jaar zo’n 84 kilo aan plastic, met de app krijg je tips hoe je dit kunt verminderen.

Microsoft Math Solver

Moeite met wiskunde of lastige rekensommen, de app Math Solver van Microsoft helpt je hierbij. Je maakt een foto van de opgave en de app rekent hem voor je uit. Niet alleen handig, ook leerzaam. Bij de berekening krijg je namelijk een uitleg over hoe de berekening tot stand is gekomen.

Telegram

Chat-app Telegram kreeg deze maand twee interessante updates. Met Telegram 5.13 kreeg de toepassing meer mogelijkheden voor het inplannen van een bericht, en ook kun je nu thema’s maken met kleurverlopen en patronen. Daarbij heeft deze update nog meer verbeteringen gebracht. Met de update naar Telegram 5.14 kun je gebruik van multifunctionele polls, die op verschillende momenten van pas kunnen komen.

Google Assistent

De eigen Google Assistent-app van Google is in januari voorzien van een handige verbetering. Vanaf nu kan het de WhatsApp berichten oplezen, samen met nog een aantal chat-apps. Ook worden de emoticons niet vergeten tijdens het uitspreken, die leuk uitgelicht worden. Het laten oplezen van WhatsApp-berichten kan middels een spraakcommando en ook het beantwoorden kan via de Google Assistent. Vorige maand werd de assistent al uitgebreid met een handige realtime vertaalfunctie.

Bonus-tip: DroidApp App

Met onze handige, gratis DroidApp App blijf je op de hoogte van al het moois rondom Android. Je vind er het interessante nieuws, tips, reviews, specials en natuurlijk alles over apps. In de DroidApp App is er ook de toesteldatabase zodat je specificaties en actuele prijzen van alle smartphones binnen handbereik hebt.