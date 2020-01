Microsoft Math Solver: de hulp voor alle wiskunde-problemen

Wanneer wiskunde niet helemaal je ding is, kun je wel wat hulp gebruiken. Met de app Microsoft Math Solver krijg je die hulp. Je kunt een som scannen waarna je direct de uitslag krijgt te zien.

Microsoft Math Solver

Als je wiskunde lastig vindt of je komt een lastige som tegen dan kan Microsoft Math Solver van pas komen. Het werkt eenvoudig. Scan binnen de app een som of noteer deze zelf, vervolgens kun je de uitkomst zien en heb je de optie ‘get step by step solution’. Zo wordt duidelijk hoe de berekening tot stand komt. Voor bepaalde sommen heb je de uitleg ook in verschillende categorieën.

Het kan zijn dat als je een som hebt gescand binnen de app dat je deze moet aanpassen omdat er iets niet herkend wordt. Daaronder is de uitkomst te zien en de optie voor uitleg. Vervolgens is er voor sommige sommen ook een grafiek en als je helemaal naar onderen gaat in de app dan staan er video’s met uitleg voor de soort som die je hebt gescand. De app is dus ideaal voor alle wiskunde problemen.

