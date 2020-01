Nokia 6.2 review: glazen smartphone met wat barstjes

De Nokia 6-serie is één van de populairste series van Nokia, en dat is niet voor niks. Voor een nette prijs krijg je een degelijke smartphone. Hoe doet de Nokia 6.2 het? Dat lees je terug in onze Nokia 6.2 review.

Nokia 6.2 review

Toen Nokia met haar comeback kwam was de Nokia 6 het eerste toestel dat uitgebracht werd door HMD Global. Daarna volgde de Nokia 6.1 en nu is het tijd voor de Nokia 6.2. De smartphone werd samen met de Nokia 7.2 aangekondigd en moet weer een verbetering zijn ten opzichte van het voorgaande model.

Als we kijken naar de verschillen met de Nokia 6.1, die ook wel Nokia 6 (2018) werd genoemd, valt direct het design op. Achterop bijvoorbeeld, waar de aluminium behuizing plaats heeft gemaakt voor glas. Ook zien we een notch en natuurlijk de opvallende cameramodule. In deze Nokia 6.2 review zullen we alle aspecten behandelen, want is de 6-serie nog steeds een interessante keuze?

Verkooppakket

Nokia levert de Nokia 6.2 in een vierkant pakket met daarin een headset, USB-C kabel, adapter, een pinnetje voor het simkaartslot en een stapel aan papierwerk. Niets op aan te merken dus. De telefoon heeft gewoon een 3,5 millimeter aansluiting, dus mocht je de meegeleverde headset niets vinden, kun je ook gewoon een eigen koptelefoon gebruiken.

Design en interface

Nokia heeft verschillende veranderingen doorgevoerd in het design met de nieuwe .2 generatie van de Nokia 6. Deze is vrijwel hetzelfde als de Nokia 7.2, want zelfs het formaat en het gewicht zijn gelijk aan elkaar. In vergelijking met zijn voorganger is de 6.2 wel flink gegroeid, vooral in de lengte, dat scheelt 11 millimeter.

Waar de voorganger van de 6.2 vervaardigd was uit aluminium, is dat bij de nieuwe generatie glas geworden. Op een koude winterdag voelt dat minder koud aan de handen. Het glas maakt het toestel erg glad als net niet stabiel op bijvoorbeeld de leuning van de bank ligt, hij zal er dan al snel afglijden. Een (siliconen) hoesje kan dan zeker een aanrader zijn. Verder ligt het toestel vrij goed in de hand, al zullen sommigen hem wat groot vinden.

Als we de Nokia even van alle kanten bekijken zien we een stijlvol vormgegeven toestel. Voorop is een 6,3 inch beeldscherm geplaatst, met 19:9 beeldverhouding en een Full-HD+ resolutie. In de druppel-notch zit de 8 megapixel front-camera waarmee je je selfies kunt maken. Zelfs bij normaal gebruik merkten we na een paar dagen al een reeks krasjes op het scherm. Niet storend bij gebruik, maar wel zonde.

Aan de linkerkant heeft HMD Global een sleuf voor de sim- en geheugenkaart geplaatst, samen met een fysieke Google Assistent-knop. Die laatste hebben we als erg hinderlijk ervaren. Wanneer het toestel bijvoorbeeld in de zak zit, en je pakt hem eruit wordt hij blijkbaar vaak ingedrukt, waardoor de Google Assistent al paraat staat om je spraakopdracht uit te voeren. Gelukkig is hij ook uit te schakelen, via Instellingen > Systeem > Gebaren > Knop Google Assistent waar je kunt hem uitschakelen. Hij is (helaas) niet te personaliseren waarmee een eigen gekozen app opent.

Bovenop heeft Nokia ruimte gelaten voor de 3,5 millimeter aansluiting voor een hoofdtelefoon. Onderop vinden we de USB-C aansluiting, samen met de speakergrille. Rechts van de Nokia 6.2 zien we de volumetoets en de power-button. Nokia heeft een heel fijne feature toegevoegd aan deze power-button. Bij nieuwe meldingen licht deze knop op, en fungeert hij als LED-notificatie. Dit zagen we bijvoorbeeld al terug bij de Nokia 4.2. Echter hadden we ook kritiek; bij het opladen blijft deze branden en dat is ronduit vervelend als je in bed ligt.

De Nokia 6.2 heeft achterop de vingerafdrukscanner, welke goed zijn werk doet. Daarboven bevindt cirkelvormige camera-module. Hierin zitten de drie camerasensoren, samen met de LED-flitser. Deze steken een klein stukje uit, maar levert geen hinder op als je bijvoorbeeld nog wat typt terwijl hij plat op tafel ligt, hij blijft dan stabiel genoeg liggen.

Interface

Doordat ook de Nokia 6.2 is voorzien van Android One, heb je gewoon de Stock Android interface tot je beschikking. Dat betekent geen overbodige poespas. Je opent het menu door van beneden naar boven te vegen over het scherm. Een veeg naar rechts opent het scherm met Google Discover met het gepersonaliseerde nieuws dat voor jou wordt voorgeschoteld. Je startscherm kun je indelen met widgets en snelkoppelingen zoals dat al sinds jaar en dag kan bij Android.

Vanuit bovenin het scherm kun je de notificatiebalk tevoorschijn toveren. Deze geeft je natuurlijk ook toegang tot snelle instellingen. Vreemd genoeg merken we daar wat wispelturigheid bij de glazen smartphone. Vanuit het niets was het icoontje voor NFC daar verdwenen en vinden we deze niet meer terug bij de snelle instellingen. Heel apart.

Vanuit de doos draait de Nokia 6.2 op Android 9 Pie, maar Nokia heeft al aangegeven dat het toestel in januari de update naar Android 10 kan verwachten. Verschillende Nokia-smartphones gingen de Nokia 6.2 voor.

Communicatie: bellen, internetten en netwerken

De Nokia 6.2 is prima geschikt om mee te bellen. We merken geen gekke dingen op tijdens het telefoneren met de smartphone van HMD Global. We hebben niets aan te merken op het ontvangst en ook de gesprekskwaliteit voldoet aan onze wensen (en eisen). Voor het bellen gebruik je de standaard dialer-app van Google zelf.

Waarschijnlijk gebruik je het meest chat-apps zoals WhatsApp, Facebook Messenger of Telegram. Maar natuurlijk mag ook SMS niet vergeten worden, en daarvoor is de Nokia voorzien van de bekende Android berichten-toepassing. Het typen van je berichten gaat via het Gboard toetsenbord van Google zelf. Dankzij de Google-synchronisatie kunnen de voorspellingen gewoon overgenomen worden van je vorige toestel.

Browsen met de smartphone gaat via de Google Chrome-browser die we kennen van de computer en de vele andere Android-smartphones natuurlijk. Er is op de Nokia 6.2 ondersteuning te vinden voor 2.4 en 5GHz WiFi en ook Bluetooth, NFC en GPS zijn natuurlijk aanwezig. Verder is er dual-sim ondersteuning en kun je ook gebruik maken van het 4G-netwerk.

Multimedia: muziek en film

Wanneer je graag muziek luistert op je smartphone, dan kan de Nokia 6.2 hier je prima bij helpen. Naast de standaard muziekspeler van Google (Play Music), is het toestel uitgerust met een FM-radio. Deze werkt nadat je een headset hebt aangesloten op de 3,5 millimeter poort. Deze doet namelijk dienst als antenne.

Nokia heeft het toestel uitgerust met een 6,3 inch beeldscherm waarmee je beelden in Full-HD+ kunt bekijken. In de avonduren is de helderheid laag genoeg om bijvoorbeeld vanuit bed je telefoon te bedienen. Ook de maximale helderheid is meer dan voldoende en daarmee is het scherm van de Nokia 6.2 ook op een zonnige dag goed afleesbaar.

De geluidskwaliteit van de speaker van de 6.2 is prima. Verwacht geen muzikale hoogstandjes, maar voor de prijs van de Nokia 6.2 is de geluidskwaliteit netjes en kan deze ook hard genoeg. Op maximaal volume merken we geen gekke vervormingen of ruis.

Camera: foto en video

Nokia koos bij de Nokia 6.1 voor een enkele 16 megapixel camera, maar bij de Nokia 6.2 is gekozen voor een triple-camera. Deze bevinden zich in een cirkelvormige module. De drie lenzen die aanwezig zijn, zijn als volgt; een 16 megapixel hoofdsensor met een diafragma van f/1.8. Deze biedt PDAF autofocus en wordt bijgestaan door een 8 megapixel groothoeklens (f/2.2) en een 5 megapixel dieptesensor.

Bij het openen van de camera-app valt op dat deze helemaal niet zo snel reageert als dat je zou mogen verwachten. We merken ook een reeks fouten op in de reviewperiode van de Nokia 6.2, en raar maar waar, dit zijn gelijke softwarefouten als bij het vorige model. Met regelmaat gebeurt het dat een foto in zijn geheel niet gemaakt wordt. Wanneer je de preview bekijkt, blijft hij lange tijd laden en zegt hij bezig te zijn met verwerken. Leg je de telefoon aan de kant en wil je dan de foto bekijken, blijft een zwart vlak over.

Soms worden foto’s ook pas later gemaakt terwijl je al ver daarvoor op de sluitertoets hebt gedrukt. Erg raar dat Nokia deze zeer storende bug nog altijd niet serieus verholpen lijkt te hebben. Met een software-update moet dit makkelijk verholpen kunnen worden.

Instellingen en mogelijkheden zijn er genoeg in de camera-app van de Nokia 6.2. We vinden bijvoorbeeld een optie voor het in- of uitschakelen van HDR, er is een nachtmodus, portretfunctie en je kunt handmatig de instellingen aanpassen naar eigen wens. Naast nog een reeks mogelijkheden kun je ook schakelen tussen de normale en de groothoeklens.

Als we kijken naar de fotokwaliteit van de Nokia 6.2, dan zijn we tevreden. Over het algemeen is de fotokwaliteit prima te noemen. De kleuren komen aardig goed tot hun recht en de doortekening is prima te noemen. Houd wel de telefoon goed stil, want een bewogen foto zit in een klein hoekje. Soms zijn beelden wel net een tikkeltje aan de donkere kant, maar we kennen extremere gevallen. Bij het fotograferen in de avonduren (of in de vroege ochtend) laat de Nokia 6.2 zich van de minder goede kant zien, wat we vaak zien in deze prijsklasse. De foto is dan vaak niet scherp en zit vol ruis.

Hieronder vind je een foto die we met de Nokia 6.2 hebben gemaakt. Wil je meer foto’s zien onder verschillende omstandigheden, bezoek dan hier het Nokia 6.2 fotoalbum.

Front-camera

In de notch zit een 8 megapixel front-camera. Deze weet aardige kiekjes te schieten, maar stel je er niet teveel bij voor. We merken op dat ze soms niet altijd even scherp zijn.

Videocamera

De videocamera geeft je de mogelijkheid om in 4K te filmen, maar je kunt ook in een lagere resolutie filmen. Hoewel je in Full-HD kunt filmen, kan dit helaas niet met 60 frames per seconde. Jammer is dat je tijdens het filmen niet kunt switchen tussen de normale beeldmodus en de groothoeklens, dit moet je vooraf doen. De beeldkwaliteit is goed, maar we merken dat de microfoon graag het geluid van de wint meeneemt in het eindresultaat.



Overige mogelijkheden

De Nokia 6.2 is door HMD Global voorzien van verschillende opties en mogelijkheden. In deze Nokia 6.2 review lichten we er een aantal uit.

Gezichtsherkenning

Bij de Nokia 6.2 kun je de front-camera niet alleen gebruiken voor het maken van foto’s, je kunt je toestel er ook mee ontgrendelen. Echter ervaren we de gezichtsherkenning op de smartphone als zeer traag. Eer dat het gezicht herkend is, en de telefoon ontgrendeld is, heb je uit ‘frustratie’ de telefoon al op een andere manier van de vergrendeling gehaald.

Vingerafdrukscanner

De vingerafdrukscanner van de Nokia 6.2 doet prima zijn werk. Een lichte aanraking van de vinger op de scanner is voldoende om het toestel te ontgrendelen. Tevens is het mogelijk om met een verticale veeg over de scanner het notificatievenster naar beneden te vegen. Zo heb je direct toegang tot je notificaties en je snelle instellingen.

Android One

Updates worden lang niet altijd uitgerold door de verschillende fabrikanten. Wanneer je graag een up-to-date toestel wilt, dan biedt Android One uitkomst. Zoals we van Nokia inmiddels gewend zijn, is ook de Nokia 6.2 uitgerust met Android One. Vanuit de doos draait de smartphone op Android 9 Pie. Maar de update naar Android 10 kan ieder moment verwacht worden. Daarna zal Android 11 volgen, over Android 12 is het nog onduidelijk. In ieder geval ben je twee jaar lang verzekerd van Android-updates en drie jaar lang van beveiligingsupdates.

Prestaties: accu, snelheid en geheugen

De Nokia 6.2 wordt aangedreven door een Qualcomm Snapdragon 636 octa-core processor. Dit is niet de meest nieuwe chipset, maar voldoet nog aardig. Heel snel is de telefoon niet, maar traag willen we hem niet noemen. Verder is er 4GB aan werkgeheugen beschikbaar en kun je al je bestanden opslaan op de 64GB aan opslagruimte. Dit geheugen kan dan weer uitgebreid worden met een geheugenkaart van maximaal 512GB. Van de 64GB aan opslagruimte gaat 11GB ‘verloren’ aan het Android-systeem.

Dan is er de accuduur, een belangrijk punt in de Nokia 6.2 review. We hebben het toestel onder verschillende omstandigheden gebruikt, om zo tot een eerlijke conclusie te komen. Bij redelijk intensief gebruik haal je altijd wel het einde van de dag. We noteren een screen-on-time van gemiddeld zo’n 5 uur, al hebben we soms uitschieters naar 5,5 uur en bij veel WiFi-gebruik 6 uur. Een nette prestatie.

Je kunt de 3500 mAh accu opladen via de USB-C aansluiting aan de onderkant van de Nokia 6.2. Heel snel gaat dit niet, want er wordt geen snellader meegeleverd. Je kunt optioneel wel een snellader aanschaffen van 10W, maar dat zal geen enorme verschillen brengen. Apart, want de Nokia 6.1, de voorganger van dit toestel, had ondersteuning voor 18W snelladen. Het volledig opladen van de accu duurt ruim twee uur.

Beoordeling

We hebben meerdere weken met de Nokia 6.2 rondgelopen en hij doet wat het moet doen. HMD Global heeft een vrij goed toestel op de markt gebracht, maar de softwarefouten die we voornamelijk tegenkomen in de camera moeten echt aangepakt worden. Zeker omdat het een bug is die we bij de Nokia 6.1 ook opmerkte. We nemen aan dat dit dan ook nu wel serieus bekeken wordt door de fabrikant.

Verder heb je aan de Nokia 6.2 echt wel een leuk toestel. Een smartphone met een mooi design, een camera die overdag prima plaatjes (en video’s) schiet en natuurlijk de aanwezigheid van Android One. Daarbij zet de smartphone een goed uithoudingsvermogen neer, al is het jammer dat hij enige tijd nodig heeft om op te laden.

De Nokia 6.2 is inmiddels aardig in prijs gedaald, waardoor je hem nu al kunt aanschaffen voor een bedrag van rond de 220 euro. Je kunt het toestel kopen bij Coolblue, Bol.com, Mobiel, MediaMarkt en Belsimpel.

Nokia 6.2 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 219,99 euro