Nokia 6.2 en 7.2 krijgen nieuwe update met verbeteringen: voorbereiding Android 10?

Nokia heeft zo aan het eind van het jaar een nieuwe update klaargezet voor de Nokia 6.2. De interessante smartphone van HMD Global wordt bijgewerkt met een update naar versie V1.160. Ook voor de Nokia 7.2 staat een update klaar.

Nokia 6.2 met update

Ben je in het bezit van een Nokia 6.2, dan kun je vanaf nu een nieuwe update downloaden voor deze smartphone. DroidApp-lezer Oscar meldt ons dat zijn smartphone een nieuwe update krijgt met versie 1.160. We vermoeden dat het hier gaat om een update ter voorbereiding voor de update naar Android 10.

De changelog van de update meldt geen hele grote bijzonderheden. V1.160 voor de Nokia 6.2 behoudt de beveiligingsupdate van december 2019, die eerder al voor de smartphone uitgerold werd. Daarbij meldt Nokia verbeteringen in de gebruikersinterface en een verbeterde systeemstabiliteit.

Zo op het eerste gezicht lijken er geen grote veranderingen zichtbaar. Mocht je deze wel opmerken, dan horen we het uiteraard graag van je, via een reactie onder dit bericht.

Nokia 7.2

Ook de Nokia 7.2 wordt bijgewerkt met een update, v1.390, waarbij we dezelfde wijzigingen terugzien. Ook hierbij vermoeden we dat dit een voorbereiding is voor Android 10. Deze update verwachten we in januari voor zowel de Nokia 6.2 als de 7.2.

Voor de twee smartphones wordt de update vanaf nu uitgerold. Wanneer deze beschikbaar is, krijg je hiervan een notificatie op je toestel. Je kunt eventueel ook handmatig controleren of de update beschikbaar is, via het menu met instellingen.

