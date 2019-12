Galaxy A70, Nokia 7.2, 4.2, 2.2 en Motorola One Action krijgen beveiligingsupdate

Voor een hoop aantal toestellen staan weer wat beveiligingsupdates klaar. De smartphones waar het om gaat zijn de Motorola One Action, Nokia 7.2, Nokia 4.2, Nokia 2.2 en de Samsung Galaxy A70.

Beveiligingsupdates uitgerold

Voor vijf smartphones staat een nieuwe beveiligingsupdate te wachten op installatie. Verschillende gebruikers melden dat er voor hun smartphone een update gedownload kan worden. Het gaat om drie toestellen van Nokia, een Samsung Galaxy en een toestel van Motorola. We zetten de details van de update(s) hieronder op een rijtje.

Nokia

Voor de Nokia 7.2, Nokia 4.2 en Nokia 2.2 staat beveiligingsupdate december 2019 klaar. Dit is de meest recent verschenen update die gedownload kan worden. Eerder verscheen deze patch al voor de Nokia 6.2. Voor deze drie smartphones wordt de update vanaf nu uitgerold.

Samsung Galaxy A70 en Motorola One Action

Voor zowel de Samsung Galaxy A70 als de Motorola One Action staat er ook een update klaar. Het gaat hierbij om de op één na laatst uitgebrachte security-patch. De smartphones krijgen beveiligingsupdate november 2019. Deze bevat enkele belangrijke verbeteringen in de beveiliging. Voor de Galaxy A70 geldt dat er ook een verbetering is doorgevoerd voor de vingerafdrukscanner. Om van deze voordelen te profiteren, wordt aangeraden de vingerafdrukken opnieuw op te slaan.

Zodra voor één van bovengenoemde toestellen de update beschikbaar is, krijg je hiervan een melding op je smartphone. Het kan even duren voordat de update bij iedereen aangekomen is.

