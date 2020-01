De vergeten smartphone: Motorola Xoom

In 2011 kwam Motorola met de Motorola Xoom. Nee, eigenlijk geen smartphone, maar een zeer krachtige tablet. Het apparaat had alles in huis om te slagen en in deze editie van de rubriek ‘De vergeten smartphone’ blikken we terug op dit apparaat.

Motorola Xoom

In deze rubriek van ‘De vergeten smartphone’ bespreken we niet echt een smartphone, maar meer een tablet. Het is de Motorola Xoom, een tablet waar bij menig techliefhebber in 2011 het hart sneller ging kloppen. Ik weet nog goed dat bij het bezoeken van de Motorola stand op het Mobile World Congress in 2011, het apparaat op veel positieve reacties kon rekenen. De tablet werd eerder tijdens de CES officieel aangekondigd.

De tablet was voorzien van een 10,1 inch beeldscherm met een resolutie van 1280 x 800 pixels. Daarbij was er een Nvidia Tegra 2 processor, een dual-core processor met een kloksnelheid van 1GHz. Motorola voorzag de Xoom van 1GB aan werkgeheugen met 16, 32 of 64GB aan interne opslagruimte. Dit kon je weer uitbreiden met een MicroSD-kaart van maximaal 32GB. Verder had het apparaat een 5 megapixel camera aan de achterkant en 2 megapixel front-camera. Met de camera kon je filmen in 720p HD-kwaliteit. Er waren ook stereo-speakers en de tablet was voorzien van Android 3.0 Honeycomb. Later werd door Motorola nog een update uitgebracht naar een hogere Honeycomb versie en 4.0 Ice Cream Sandwich.

De Motorola Xoom was echter om verschillende redenen een bijzondere tablet. Het was de eerste tablet met Android 3.0 Honeycomb en het was ook de eerste tablet van Motorola. Verder was er een TV-out mogelijkheid via de micro-HDMI poort. Apps kon je natuurlijk downloaden uit de Android Market. De prijs van de tablet lag rond de 300-400 euro.



Motorola Xoom samengevat in 3 punten: