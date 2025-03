Een opvallende verschijning, dat was de Motorola Aura. Het toestel werd in 2008 uitgebracht en viel op door zijn gewaagde behuizing. We bespreken de Motorola Aura in deze editie van ‘De vergeten telefoon’.

Motorola Aura

Voor de Motorola Aura gaan we terug naar het jaar 2008. Motorola bracht dit dure, bijzondere toestel uit voor degenen die een ander soort telefoon wilde. Het toestel was een zogenoemde swivel-phone, ofwel; te openen met een draai, waarbij hij dichtgeklapt een ovale vorm had. Aan de voorkant was een groot cirkelvormig display te zien en eenmaal ‘opengedraaid’ verscheen het T9-toetsenbord. Het scherm had een grootte van 1,55 inch een een resolutie van 480 pixels.

Aan boord van de Motorola Aura was 2GB aan opslagruimte, wat veel was voor die tijd. Er was Bluetooth en ondersteuning voor 2G GSM-netwerk, maar verder was het een karig uitgerust toestel en draaide alles voornamelijk om het design. De Aura was vervaardigd uit kristalglas en roestvrijstaal. Aan de achterkant zag je de tandwielen, vervaardigd uit gehard staal en kogellagers.

De Motorola Aura had een 810 mAh accu en draaide op een eigen interface van Motorola; afgestemd op het ronde scherm. Dichtgeklapt liet het een standby-scherm zien met een soort screensaver. Aan de achterkant was de telefoon voorzien van een 2 megapixel camera.

Goedkoop was de telefoon absoluut niet; voor ver over de 1000 euro kwam het toestel in de verkoop; zo’n 1500 euro. Het mag vanzelfsprekend zijn dat er niet heel veel verkocht van zijn. Desondanks is het toestel wel bijzonder genoeg om te vermelden in ‘De vergeten telefoon’.



Motorola Aura samengevat in 5 punten: