De vergeten smartphone: Motorola Moto M

In 2016 verscheen de Moto M van Motorola op de markt. Kenmerkend was de volledig metalen behuizing van het toestel. Deze smartphone bespreken we vandaag in ‘De vergeten smartphone’ van deze zondag.

Moto M

De Motorola Moto M was een serie waarvan we niet veel gehoord hebben. In 2016 verscheen het enige toestel uit deze serie van de fabrikant. Niet helemaal duidelijk is waar de ‘M’ precies voor stond, maar we vermoeden een link met ‘metaal’. De smartphone was namelijk voorzien van een unibody metalen behuizing. Opvallend in het betaalbare middensegment, waar smartphones doorgaans van een plastic behuizing werden voorzien. Het metalen ontwerp was een key-feature van het toestel.

Met een metalen behuizing was de batterij van de telefoon niet langer meer te verwijderen. In het frame zat de opening voor de simkaart en de microSD-geheugenkaart. Waar Motorola hun betaalbare smartphones doorgaans altijd voorzag van een Qualcomm-chipset, was dat met de Moto M een ander verhaal; de smartphone kwam met de Helio P10 octa-core processor van MediaTek. Er was 3GB aan werkgeheugen met 32GB opslagruimte, wat dus uit te breiden was.

Motorola voorzag de Moto M van een 5,5 inch LCD-scherm met een Full-HD resolutie. Er was een 16 megapixel camera aan de achterkant en een 8 megapixel camera voorop. Aan de achterkant bevond zich ook een vingerafdrukscanner. 2016 of niet, de Moto M was al voorzien van een USB-C aansluiting en ook was er nog een 3,5 millimeter hoofdtelefoonaansluiting.

Positief waren vele gebruikers over de pure versie van Android 6.0.1 Marshmallow, die dicht bij de Nexus-beleving stond. De accucapaciteit van de smartphone kwam uit op 3050 mAh. Je kon kiezen voor de telefoon in het grijs en in het goud. De prijs lag net iets onder de 300 euro.



Moto M samengevat in 3 punten

Full-HD scherm

Pure Android-beleving

Metalen unibody