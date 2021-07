Nadat in 2013 de eerste generatie van de Moto G verscheen, was het een klein jaar later de beurt aan de tweede generatie van de modelreeks. Er waren verschillende verbeteringen en optimalisaties, en dat resulteerde in de Moto G (2e generatie) en de Moto G 4G (2e generatie). Die smartphone bespreken we vandaag in ‘De vergeten smartphone’.

Moto G 4G (2e generatie)

Van de Moto G verscheen zowel een 3G- als een 4G-versie. Dat was ook voor de tweede generatie Moto G het geval. Er waren een paar verschillen tussen de Moto G (2e generatie) en de Moto G 4G. Een iets grotere accu voor het 4G-model, net als een wat hoger gewicht en direct vanuit de doos Android 5.0.2 Lollipop. Het 3G-model verscheen als eerst op de markt met Android 4.4 KitKat; niet heel gek, want dat model verscheen een half jaar eerder in de winkels. De Moto G 4G hebben we in 2015 destijds besproken in de Moto G 4G (2e generatie) review.

De Moto G (2e generatie) kenmerkte zich door een scherm met een hoge resolutie en prima hardware. De Moto G-toestellen werden destijds echt als prijsvechters uitgebracht. Dat bewees de Moto G (2e generatie) ook. De smartphone was voorzien van een 5,0 inch IPS LCD-scherm met een HD-resolutie van 1280 x 720 pixels.

Motorola had de gunstig geprijsde smartphone voorzien van een Snapdragon 400 chipset van Qualcomm. Dit was een quad-core processor met een rekenkracht van viermaal 1.2 GHz. Daarbij was de Moto G (2e generatie) voorzien van 1GB aan werkgeheugen. Het interne geheugen kwam uit op 8GB en kon uitgebreid worden middels een geheugenkaart. Aan de voorzijde was een 2 megapixel front-camera, achterop een 8 megapixel camera. Het was nog lang geen tijd voor dubbele (of juist drie of vier) camera’s. Zoals je van een smartphone mocht verwachten was er verder WiFi, Bluetooth, GPS en een FM-radio. De accucapaciteit van het 4G-model kwam uit op 2390 mAh. De 3G-versie kwam op de markt met een 2070 mAh batterij.

In de reviews werd het toestel erg goed bestempeld. Het werkgeheugen had net wat meer mogen zijn. De bouwkwaliteit was goed, de processor kon de taken goed aan en ook de stereo-speakers konden op waardering rekenen. De Moto G 4G (2e generatie) kwam in 2015 op de markt voor een prijs van 220 euro.



Moto G 4G samengevat in 3 punten: