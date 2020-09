De vergeten smartphone: Moto G (1e generatie)

In 2013 kwam Motorola met een toestel waarvan we toch wel kunnen zeggen, dat deze de telecommarkt wakker heeft geschud. De Moto G was daar, het begin van een groot succes. We bespreken hem in ‘De vergeten smartphone’.

Moto G

Motorola gaat al sinds jaar en dag mee met telefoons. Vroeger met de traditionele modellen, tegenwoordig met de echte smartphones. In 2013 lanceerde het merk de G-serie, waarbij het wou laten zien dat een degelijke, prima uitgeruste smartphone geen vermogen hoeft te kosten. En dat sloeg aan. Het was één van de toestellen dat uitgebracht werd toen Motorola een dochteronderneming was van Google. De Moto G wist goed te scoren en een erg goede indruk achter te laten voor zijn prijs. Mooi moment om in deze rubriek terug te blikken op het toestel.

De telefoon kreeg een adviesprijs van rond de 200 euro. Voor dit geld kreeg je een smartphone met een 4,5 inch beeldscherm, dat voor die tijd een hoge resolutie had, 1280 x 720 pixels. De Snapdragon 400 met 1GB aan werkgeheugen werd beoordeeld als vlot en er was een 2070 mAh accu.

Minpunten had het toestel ook. De Moto G had slechts 16GB aan geheugen. Vol was vol, want dit kon niet uitgebreid worden met een geheugenkaart. Een ander puntje van kritiek was de 5 megapixel camera, waarvan de kwaliteit vaak te wensen overliet.

De Moto G van de eerste generatie wist in een half jaar tijd de best verkochte Motorola ooit te worden. In verschillende landen was het ook het populairste toestel. Motorola had het toen een stuk beter op orde met het updatebeleid. De Moto G verscheen met Android 4.3 Jelly Bean, later verscheen de update naar KitKat en er zat zelfs een update in naar Android 5.1 Lollipop. Nu is het al fijn als er überhaupt één Android-update verschijnt voor een toestel uit het goedkope segment.



Moto G samengevat in 3 punten: