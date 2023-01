De vergeten telefoon: Motorola Motofone F3

Design en compactheid, dat stond centraal bij de Motorola Motofone F3. De stijlvolle telefoon bespreken we vandaag in onze nieuwe editie van de rubriek ‘De vergeten telefoon’. Wat valt er te melden over het toestel?

Motorola Motofone F3

Als je de Motorola Motofone F3 ziet, dan begint er waarschijnlijk wel een lampje te branden dat deze je bekend voorkomt. Het toestel had wat verschillende benamingen, maar het bekendst is de naam Motofone, waarbij het toestel het typenummer F3 meekreeg.

Het zwartgekleurde toestel van Motorola verscheen in het jaar 2006 op de markt. Dit toestel was niet zomaar een mobiele telefoon. Het toestel was ideaal voor mensen die visuele problemen hadden. Mede hierom werd de Motofone F3 gekenmerkt door eenvoudige symbolen en de mogelijkheid om spraaksynthese in te schakelen, waarmee teksten opgelezen kunnen worden. Leuk aan het toestel was dat we hier eigenlijk al een beetje de notch terugzagen, die we nu kennen van smartphones. In de notch zat het Motorola-logo. Links daarvan werd met blokjes de sterkte van het ontvangst getoond, rechts de capaciteit van de batterij.

Er was iets bijzonders aan de F3. De Motorola had namelijk een speciaal scherm, bestaande uit zogenaamd elektronisch papier dat beschreven werd met de naam ‘ClearVision’. Er werd gebruik gemaakt van E Ink. Hierdoor was het toestel lekker dun met slechts 9 millimeter, ging het heel zuinig om met de batterij en was het scherm goed afleesbaarheid in de buitenlucht. Veel ruimte voor teksten was er niet, slechts zes tekens per rij werden getoond, en er waren maar twee rijen. Tevens kon de Motofone F3 niet overweg met alle soorten tekens. Zo leek een hashtag (#) op de H en waren ook de S en de 5 niet van elkaar te onderscheiden.

De Motorola Motofone F3 woog slechts 70 gram en had een schermgrootte van 2,2 inch. Bij veel andere eigenschappen stond er ‘nee’ bij de specificaties. Motorola bracht het toestel uit voor een bedrag van rond de vijftig euro. De F3 van Motorola werd ook uitgebracht in Nederland. Leuk detail; de telefoon verscheen niet in een standaard doos, maar werd in een blik verkocht. Een indruk hiervan krijg je in onderstaande video.



Motorola Motofone F3 samengevat in 3 punten: