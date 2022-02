De vergeten telefoon: Motorola V70 uit 2002

De smartphones die vandaag de dag verschijnen lijken vrijwel allemaal wel op elkaar. Dat was jaren geleden echt wel anders; zo verscheen in 2002 de hele opvallende Motorola V70; een telefoon met een cirkelvormig beeldscherm; eentje die je open moest draaien.

Motorola V70

We gaan twintig jaar terug in de tijd; toen smartphones nog totaal niet bestonden en fabrikanten uit wisten te pakken met een speciaal ontwerp en een gewaagd design. Dat zagen we ook terug bij Motorola. In 2002 verscheen de Motorola V70 op de markt, een opvallende stijlvolle smartphone dat vandaag de dag een echt collectorsitem is. De telefoon kenmerkt zich door de diamantenrand om het ronde scherm. Of nou ja, kenmerkt… de telefoon kenmerkt zich überhaupt om zijn design. Overigens was de Motorola V70 er ook zonder diamanten ring. In de ring zaten nog twee optietoetsen.

Niet openschuiven, maar opendraaien. Op die manier kreeg je het toetsenbord zichtbaar met de kleine toetsen. Het ronddraaien van dit stukje plastic was ook nodig tijdens telefoongesprekken. De luidspreker zat hier immers in. Het toestel bestond uit plastic; alleen het batterijklepje was vervaardigd uit aluminium. Een camera was er niet, net als veel andere functies die simpelweg ook niet gemist werden destijds.

De Motorola V70 had een cirkelvormig monochroom beeldscherm met een weergave van drie lijnen onder elkaar. Het was dus veel scrollen geblazen. Bluetooth, infrarood en alle andere “bijzondere” vormen van connectiviteit waren niet op de V70 te vinden. Aanwezig was wel een 430 mAh batterij. Je moest het doen met bellen, sms’en en daarmee hield het eigenlijk snel op.

Helaas kon ik de prijs van de Motorola V70 niet meer achterhalen. Wel heeft het toestel sowieso een prijs gehad die tussen de 400 en 500 euro lag.



Motorola V70 samengevat in 3 punten: