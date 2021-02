De vergeten telefoon: Motorola L6 uit 2005

Motorola is nu vooral bekend van haar smartphones, maar ook jaren geleden was het merk al actief in de mobiele telefoons. In deze editie van ‘De vergeten telefoon’ bespreken we de Motorola L6.

Motorola L6

Ken je de Motorola L6 nog? Deze mobiele telefoon werd in 2005 uitgebracht en we praten dus nu over een toestel van 16 jaar oud. Het toestel volgde na de Motorola Razr V3, en we zien bij de L6 ook trekjes van het design van de V3 terug. Het toestel werd uitgebracht in de Moto SLVR serie. Met de afmetingen van 113 x 49 x 11 millimeter was het toestel erg compact. Het gewicht kwam uit op 86 gram en ook dat was voor die tijd erg licht.

Aan de linkerkant van de Motorola bevond zich een Smart Key om snel een actie uit te voeren. Aan de rechterkant was de L6 uitgerust met een Mini-USB aansluiting. Deze afsluiting was niet afgedekt.

Wat bood de Motorola L6 verder? Een 2,0 inch scherm met een resolutie van 160 x 120 pixels. Er was 10MB aan opslagruimte en een VGA (0,3 megapixel) camera. Het enige ‘hippe’ aan de L6 was ondersteuning voor Bluetooth. De lijst met specificaties werd aangevuld met de 820 mAh accu. De accu kon je ook nog eens verwisselen. Daar kun je bij de toestellen vandaag de dag alleen nog maar van dromen. Het zilverkleurige toestel bood ondersteuning voor GPRS en je kon hierbij WAP gebruiken. Verder was de Motorola L6 vooral rechttoe, rechtaan.

De Motorola L6 kwam ook naar Nederland. De prijs lag rond de 150 euro, waarna hij later onder de 100 euro dook.

Motorola L6 samengevat in 3 punten: