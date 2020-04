De vergeten telefoon: Motorola Rizr Z8

In deze editie gaan we kijken naar de Motorola Rizr Z8, nee, geen Razr, maar Rizr. Een bijzonder toestel met een zogenaamd kick-slider design en de aanwezigheid van Symbian. Deze Rizr Z8 was een hele bijzondere.

Motorola Rizr Z8

De Motorola Rizr Z8 werd ook wel Motorola Z8 of MotoRizr Z8 genoemd. Het gaat bij alle drie de namen om hetzelfde toestel; een zwart-groene telefoon met een uniek design. Hij werd ook wel ‘de banaan’ genoemd./ Bijzonder was namelijk het zogenoemde kick-slider ontwerp waarbij in de uitgeschoven stand het beeldscherm getoond werd in een knik. Dichtgeschoven was het toestel recht. Uit ervaringen blijkt dat het uitschuiven erg soepel verliep.

Het toestel kan gezien worden als een multimedia-toestel met verschillende interessante functies. Zo was de Motorola Rizr Z8 één van de weinige toestellen van de fabrikant met het Symbian-besturingssysteem, een OS welke we vaak terugzagen bij de Nokia-toestellen en verschillende devices van bijvoorbeeld Sony Ericsson en Samsung. De Rizr Z8 was aan de zijkant voorzien een fysieke cameratoets die gebruikt kon worden voor het maken van foto’s. Dat was overigens niet de sterkste eigenschap van de Motorola. De 2 megapixel camera maakte vooral wat donkere foto’s.

De Motorola Rizr Z8, een naam die dus niet verward moet worden met Razr, was uitgerust met een 2,2 inch beeldscherm. Deze leverde een resolutie af van 320 x 240 pixels. De front-camera kon gebruikt worden voor videobellen, in VGA-resolutie. Aan boord van de smartphone was er een TI OMAP 2420 single-core processor met een snelheid van 300 MHz. Er was 77MB aan opslagruimte beschikbaar, iets dat weer uitgebreid kon worden met een geheugenkaart.

De knick-slider telefoon was verder uitgerust met een 1030 mAh accu. Deze batterij kon opgeladen worden via de mini-USB aansluiting. Er was ondersteuning voor 3G en HSDPA, en datzelfde geldt voor Bluetooth. Motorola bracht de telefoon op de (Nederlandse) markt met een flink prijskaartje. De prijs voor de Rizr Z8 kwam uit op zo’n 500 euro. Dat was vrij fors, zeker voor die tijd.



Motorola Rizr Z8 samengevat in 3 punten: