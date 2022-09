Motorola had enkele jaren geleden een reeks stijlvol gevormde smartphones op de markt gebracht. Ken je de Motorola PEBL (U6) nog? Een kleurrijke verschijning. We bespreken hem vandaag in ‘De vergeten telefoon’.

Motorola Pebl

De Motorola PEBL (U6) was een kleurrijke telefoon welke in 2005 uitgebracht werd. De fabrikant doopte het toestel in verschillende blikken verf, waardoor het uitgebracht werd in de kleuren blauw, zwart, kersenrood, oranje, groen en roze. De PEBL was een zogenoemde clamshell, ofwel een klaptelefoon met zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant een schermpje. Aan de buitenkant was dit een smal scherm met een monochroom display.

Opengeklapt zagen we het strak vormgegeven toetsenbord, zoals we dat ook nog bij de RAZR zagen. Daarboven was de Motorola PEBL U6, zoals de telefoon voluit heet, uitgerust met een 1,8 inch beeldscherm met een resolutie van 220 x 176 pixels. Qua mogelijkheden was de telefoon niet geheel uitgebreid te noemen. Wel was de telefoon voorzien van Bluetooth.

Motorola voorzag de PEBL (U6) die ook wel PEBL (V6) werd genoemd, van een opslagruimte van zo’n 5MB. Meer had je eigenlijk ook niet nodig. Foto’s kon je maken met de VGA-camera en kent een dergelijk lage resolutie dat deze niet gek veel ruimte innemen.



Motorola PEBL (U6) samengevat in 3 punten: