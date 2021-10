De vergeten smartphone: Motorola Moto X Play

Nog geen tien jaar geleden was Motorola weg uit Nederland en kwam het merk een jaar of 7-8 geleden met een reeks nieuwe toestellen. Eén tijdje daarna verscheen de Motorola Moto X Play; een fijne smartphone uit 2015. We bespreken hem ‘De vergeten smartphone’.

Moto X Play

Voor deze editie van ‘De vergeten smartphone’ gaan we niet bijzonder ver terug in de tijd. Echter willen we je de Moto X Play niet laten vergeten, want dit was een ontzettend fijn (en groot) toestel. Motorola bracht het toestel in 2015 uit, maar we schatten de kans aanwezig dat je je deze niet zomaar meer wist te herinneren.

In 2015 bracht Motorola de Moto X Play uit; een smartphone die werd gepositioneerd tussen de Moto G en de Moto X Style. De Motorola werd geleverd met de Stock Android-interface, dus zonder (handige) poespas die Motorola vandaag de dag op haar toestellen plaatst. We hebben destijds een uitgebreide Moto X Play review gepubliceerd. Voor die tijd was de Moto X Play qua omvang een vrij fors toestel; voorzien van een 5,5 inch IPS LCD-scherm met een Full-HD resolutie. In de dikke schermrand boven het scherm zat een 5 megapixel camera. Onder het scherm zat nog een extra speaker.

De achterzijde van de Moto X Play had een achterkant die wat rubberachtig aanvoelde; deze was waterafstotend. Er was een 21 megapixel met dubbele LED-flitser. De camera-app had een opvallende bediening. Door naar rechts te vegen in de camera-app verscheen er een halve cirkel, waarin je de instellingen aan kon passen. De fotokwaliteit was erg goed voor het toestel. Mocht je benieuwd zijn naar de fotokwaliteit, dan kun je hier het fotoalbum nog doorbladeren met foto’s die met de Moto X Play zijn gemaakt.

Extra’s

In het Motorola Batwing logo zat geen vingerafdrukscanner. Destijds was een vingerafdrukscanner niet voor toestellen van deze prijs weggelegd. Dit terwijl de smartphone een adviesprijs had van 379 euro. Nu vind je in toestellen van rond de 150 euro al een vingerafdrukscanner. Tijden veranderen, zullen we maar zeggen.

Motorola bracht de Moto X Play uit met Android 5.1.1 Lollipop. Later verscheen nog de update naar Marshmallow en de updates stopten na de uitrol van Android 7.1.1 Lollipop. Aan boord van de Moto X Play zagen we een 3630 mAh accu met 15W (snel-)laden. Dat was een flinke capaciteit voor die tijd; en in de praktijk wist de Motorola-smartphone het met intensief gebruik ook drie dagen uit te houden. De specificatielijst spreekt verder over 16/32GB aan intern geheugen en een werkgeheugen dat uitkwam op twee gigabyte. Ook GPS, NFC, Bluetooth en natuurlijk WiFi waren op het toestel te vinden. De X Play kreeg van Motorola de Snapdragon 615 processor mee.

Motorola plaatste nog verschillende features op de Moto X Play. Denk aan Moto Voice, waarbij je verschillende spraakopdrachten uit kon voeren. Dit werkte echter alleen wanneer de smartphone in het Engels was ingesteld. Ook was er een strakke Material Design galerij-app en een optie om van een andere smartphone al je instellingen en dingen over te zetten naar de Moto X Play.

De smartphone verscheen in de zomer van 2015 in Nederland voor een bedrag van 379 euro.

Moto X Play samengevat in 3 punten:

5,5 inch Full-HD scherm

Groot toestel

Flinke accu van 3630 mAh