Huawei Pura 80 Ultra is nieuwe smartphone met bijzondere camera-eigenschap

Huawei heeft een nieuwe smartphone aangekondigd: de Huawei Pura 80 Ultra. Deze nieuwe telefoon heeft een bijzondere camera-eigenschap; met één camerasensor, kan er gewisseld worden tussen twee telelenzen.

Huawei Pura 80 Ultra met bijzondere camera

Huawei pakt met de nieuwe Pura 80 Ultra groots uit met een bijzondere camera-eigenschap. Het merk komt met een bijzondere innovatie: verwisselbare telelenzen op een grote periscopische camerasensor. Centraal in het ontwerp staat een 50 megapixel periscopische telefotolens met een sensor van 1/1,28 inch. Dankzij een mechanisch systeem schakelt deze sensor tussen twee verschillende lenzen: één met 3,7x optische zoom (f/2.4, 83 mm) en één met 9,4x optische zoom (f/3.6, 212 mm). Beide instellingen profiteren van sensor-shift optische beeldstabilisatie, wat bijdraagt aan scherpere beelden bij inzoomen.

Voor algemene fotografie beschikt de Pura 80 Ultra over een 50 megapixel hoofdcamera met een 1-inch RYYB-sensor. Deze sensor biedt een variabel diafragma van f/1.6 tot f/4.0 en is eveneens uitgerust met optische stabilisatie. Volgens Huawei heeft deze camera een dynamisch bereik van 16 EV, wat aanzienlijk meer details moet opleveren in zowel lichte als donkere delen van je foto’s. Verder biedt het toestel een 40 megapixel groothoeklens.

Het scherm van de Huawei Pura 80 Ultra is een 6,8-inch quad-curved LTPO OLED-paneel met een Full-HD+ resolutie en adaptieve verversingssnelheid van 1 tot 120 Hz. De piekhelderheid ligt op 3000 nits en het scherm wordt beschermd door tweede generatie Kunlun-glas.

Hoewel Huawei nog geen details heeft gedeeld over de gebruikte chipset, biedt de telefoon standaard 16GB RAM en opslagopties van 512GB of 1TB. De software is HarmonyOS 5.1, en je kunt rekenen op een 5700 mAh-batterij met ondersteuning voor 100W bekabeld en 80W draadloos opladen. De behuizing is IP68/69-gecertificeerd tegen stof en water.

In thuisland China kost het toestel omgerekend circa 1300 euro. Of de smartphone naar Nederland komt, is nog niet bekend. Dat toestel is net als andere Huawei-toestellen niet voorzien van Android, en dus ook geen ondersteuning voor Google-diensten.