Huawei Watch 5 gepresenteerd: stijlvol horloge vol nieuwe functies (preview)

Een nieuwe reeks smartwatches zijn aangekondigd door Huawei. Onder andere de heel stijlvolle Huawei Watch 5 is door de fabrikant aangekondigd. Het nieuwe horloge is voorzien van verschillende verbeteringen, vooral op het gebied van design en gezondheid.

Huawei met nieuwe smartwatches

Een nieuwe introductie is achter de rug van Huawei. De Chinese fabrikant zet vol in op accessoires. Het merk is immers in ons land vrijwel niet meer interessant met smartphones, door het ontbreken van Google-diensten door Amerikaanse sancties. Het merk is nu weer geslaagd in de nieuwe producten die het vandaag aankondigt. We zien verschillende nieuwe producten, waaronder de nieuwe Huawei Watch 5 en de Watch Fit 4-serie. In dit artikel bespreken we de Huawei Watch 5.

Huawei Watch 5

De Huawei Watch 5 is de nieuwe high-end smartwatch van het merk. Wat direct opvalt aan het nieuwe model is het strakke ontwerp. Volgens Huawei is het een stap voorwaarts in de gezondheids-functies en slimme interacties. De behuizing is van saffierglas en het geheel een futuristisch design, waarbij het scherm gebogen is. De helderheid van het scherm is 3000 Nits, en daarmee ook op zonovergoten dagen uitstekend afleesbaar moet zijn. Het horloge komt beschikbaar in een behuizing van 42mm en 46mm. Het horloge is vervaardigd uit staal en is met een dikte van 2,2 millimeter, dunner dan zijn voorganger. Aan de zijkant vind je de kroon, waarmee je bijvoorbeeld door de menu’s kunt scrollen. Daarbij kun je de Huawei Watch 5 bedienen via het scherm, maar ook via vingerbewegingen, die het horloge kan oppikken.

Aan de zijkant bevindt zich een knop met sensoren. Hierin zit de tactile sensing, PPG (voor het meten van verschillende vitale functies) en ECG metingen. Huawei spreekt van de Multi-Sensing X-Tap technologie, welke accurater moet zijn dan andere technieken. Verder kun je SpO2 meten met je vinger in minder dan tien seconden, en is er een One-Tap Health Glance waarmee je binnen een minuut meer over je gezondheid krijgt te weten. Tevens biedt Huawei je de mogelijkheid om je HRV te meten. Deze informatie wordt verzameld in een grafiek die informatie bevat over metingen van de afgelopen zeven dagen. Sporters kunnen meer dan 100 workouts selecteren.

Met de Huawei Watch 5 kun je offline (kleuren-)navigatie gebruiken, zonder dat je hier je smartphone voor nodig hebt. Dit zal werken via Over smartphone gesproken; het horloge kan overweg met zowel Android als iOS en werkt uiteraard ook met EMUI-devices van Huawei. De 42mm variant moet een maximale batterijduur bieden van 3 dagen, het 46mm model 4,5 dag. Huawei belooft ook ondersteuning voor NFC betalingen, al zal dit ook ondersteuning moeten krijgen vanuit banken.

Verkrijgbaarheid

Huawei verkoopt de nieuwe Huawei Watch 5 vanaf vandaag, met een vanafprijs van 449 euro. Je kunt hem direct aanschaffen in de officiële Huawei Store. Verder worden de producten verkocht bij Coolblue, Bol, Belsimpel, MediaMarkt en Amazon.