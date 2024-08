Huawei Freebuds 6i review: lekker geluid voor 99 euro

De Huawei Freebuds 6i volgen de Freebuds 5i op met als grote verschil een betere accuduur en intelligente dynamische ANC. Maar hoe presteren de oortjes in de praktijk? Wij testten de Huawei Freebuds 6i!

Huawei Freebuds 6i review

In drie kleuren komen deze Freebuds 6i uit, te weten paars, wit en zwart. Wij ontvingen van Huawei de witte variant en pakten hem uit. De oortjes worden geleverd in een glanzende case, in het doosje vinden we verder ook nog een kabeltje en verschillende maten eartips (small en large) . Ook een quick start handleiding is inbegrepen. Het koppelen van de Freebuds 6i gaat in elk geval rap met het knopje aan de zijkant van de case.

Qua bediening werken de earbuds inventief, met het indrukken en vasthouden schakel je bijvoorbeeld tussen ANC-modi. Volume verstel je met een veegbeweging en het pauzeren en skippen van nummers doe je met respectievelijk twee en drie keer tikken op de Freebuds 6i. Goed om te weten is dat de oordopjes zelf IP54 stof- en waterdicht zijn, kom je in een buitje terecht dan is dat niet meteen een probleem.

Op muzikaal vlak zijn Freebuds 6i van Huawei best wel aantrekkelijk. De bastonen klinken vol net als eigenlijk het hele spectrum en klinkt het geluid warm. We kunnen de oortjes niet betrappen op overmodulatie of een uitgesproken geluid. Het klinkt comfortabel en muziek luistert lekker weg, wat dat betreft heb je een prima kwaliteit in-ears te pakken als je voor onder de honderd euro klaar wilt zijn.

De active noise cancelling is redelijk en dat komt door dat het lage tonen vrij goed weet te blokkeren maar een hoger geluid sijpelt toch door de ANC heen. Daarmee is de ANC niet helemaal geluiddicht. Nu heeft de hoofdtelefoon via de app verschillende noise cancelling modi beschikbaar. Daarmee lukt het wel om geluid wat beter weg te filteren en dan zijn deze oortjes van onder de honderd euro ineens een stuk leuker!

App & accuduur

Via de Huawei AI Life app kan je de oortjes nog finetunen zoals bijvoorbeeld geluidseffecten, het updaten van de firmware en het activeren van een modus met lage latency voor gaming. Let wel omdat het een Huawei app is dien je deze via Huawei zelf te downloaden en zal je deze dus niet in de Google Play Store vinden.

Afhankelijk van hoe je de oortjes gebruikt kan je met de Freebuds 6i gemiddeld zo’n 6 uur op een lading luisteren. In combinatie met de oplaadcase kom je tot een maximale luisterduur van 34 uur. Daarmee scoren de Freebuds 6i gelijkwaardig aan veel van haar concurrenten die met een vergelijkbare accuduur komen.

Beoordeling

Ben je opzoek naar een nieuwe hoofdtelefoon van het type in-ear en je zoekt een warm geluid dan kan je deze Freebuds 6i zeker overwegen. De ANC laat zich nog wat aanpassen en via de app stel je het geluidsprofiel nog een beetje bij. Wel jammer dat de Huawei apps wat extra werk vereisen. Je kunt de Freebuds 6i vinden bij Huawei, Belsimpel en Amazon.