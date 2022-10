Huawei Band 7 review: dun horloge van €50 meet bijna alles

Huawei heeft haar Band-serie bijgewerkt met een nieuwe Band 7, een slim maar kleine langwerpig horloge die je inzicht geeft in je gezondheid. Is dit lichtgewicht horloge iets voor jou? We vertellen er graag meer over in onze Huawei Band 7 review.



Huawei Band 7 review

Een horloge is allang niet meer alleen een handige accessoire om de tijd te weten te komen. Tegenwoordig vertellen ze je ook vanalles over je stressniveau, hartslag en houden ze je activiteit bij. De Huawei Band 7 is ook zo’n horloge of beter gezegd, band want met zijn langwerpige uiterlijk heeft het niet de alledaagse vormen van een horloge.

In het kleine doosje vinden we naast de band natuurlijk ook nog wat boekjes en een laadkabel waarmee we de Band 7 van Huawei kunnen opladen. Het laadkabeltje is magnetisch en klikt maar op één manier vast aan de achterkant van de Band 7.

Huawei heeft in vergelijking met haar voorganger wat van het gewicht afgesnoept en ook is de band iets dunner gemaakt. De smartband is gemaakt van plastic, wat gezien de prijsklasse ook niet heel vreemd is. Desondanks voelt het geheel stevig aan. Er zijn vier verschillende kleuren beschikbaar, zo heb je de keuze uit zwart, rood, rose en donker groen.

In het gebruik

De Huawei Band 7 draait op het eigen HarmonyOS, verwacht daarom geen apps of andere slimmigheidjes die je misschien wel met een Android Wearable uit kunt voeren. De smartwatch kan overweg met zowel Android als iOS. De band zit lekker om de pols en door haar gewicht voel je nauwelijks dat je een horloge draagt. Door dat de band niet van leer maar van rubber is gemaakt is het beter geschikt voor sportieve activiteiten.

Door op het kleine display te swipen navigeer je door verschillende schermen in het horloge en zie je onder andere een hartslaggrafiek, stressgrafiek en inspanningsvoortgang. Door de knop aan de zijkant te gebruiken duik je het menu in en vind je meer “apps” zoals je SpO2 gegevens, trainingen en slaapgegevens. Wel ontbreekt bijvoorbeeld de lichaamstemperatuur zoals deze wel bij de grotere broer, de Huawei Watch GT3 te vinden is.

Heb je behoefte aan ademhalingsoefeningen? Ook die vind je op de band terug in het menu. Er zijn verder tal van verschillende watchfaces beschikbaar via de app en je kunt ook een eigen foto gebruiken als achtergrond op de smartband.

Gezondheid-app

Via de Gezondheid-app van Huawei krijg je dankzij de Huawei Band 7 inzicht in onder andere je hartslag, stressniveau en SpO2 gegevens. Ook vind je daar de historie aan trainingen terug een nadeel is wel dat de band niet over een GPS sensor beschikt, dus voor sportactiviteiten moet je een smartphone bij je dragen.

Wel voegde Huawei onlangs een koppeling met Strava toe via haar eigen Gezondheid-app. Dus mocht je sportieve activiteiten willen bewaren buiten Huawei’s eigen platform dan kan dat ook.

Accuduur

Het kleine formaat van de Band 7 is niet ten koste gegaan aan de batterijduur, die is met ongeveer twee weken uithoudingsvermogen prima in orde. Het meegeleverde USB kabeltje laadt de band in een uurtje weer vol.

Beoordeling

Huawei heeft met de Band 7 een kleine upgrade uitgebracht tegenover de Band 6. Wie een budgetvriendelijke smartband zoekt is met de Huawei Band 7 op papier wel goed uit, mits je zonder GPS-tracking kunt voor je sportieve avonturen. Qua accuduur scoort de band goed en geeft het inzicht in tal van gezondheidsparameters.

Wil je deze smartband aanschaffen? De Huawei Band 7 kun je voor ongeveer 50 euro kopen bij Huawei, Bol.com, MediaMarkt, Belsimpel en Amazon.