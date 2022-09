Anker Nano II 65W review: veelzijdig licht laadgemak

Niet alle telefoons worden tegenwoordig nog geleverd met een laadadapter, wanneer je dan toch een adapter moet aanschaffen dan wil je er wel een die je telefoon lekker snel oplaadt. De Anker Nano II 65 watt laadadapter doet precies dat en je leest ons oordeel in deze review!

Anker Nano II 65W review

Geleverd in een klein doosje met slechts de laadadapter en een korte user manual, kan je snel aan de slag met je smartphone opladen. Wat opvalt is dat de lader qua gewicht zwaarder is dan we verwachten maar wel compact is. Door zijn geringe grootte past hij makkelijk in je tas en neem je hem eenvoudig mee. De Nano II is er in twee kleuren, zwart met zilver en een witzilveren variant.

Laden en ondersteuning

We nemen de proef op de som en hangen een aantal apparaten aan het de lader. Gebruik daarvoor altijd de (USB-C) kabel die bij je toestel is geleverd. Dat de lader met een maximaal vermogen van 65 watt kan opladen zien we goed terug op de smartphones die dit ondersteunen. Deze zijn snel opgeladen en opvallend daarbij is dat de kleine Anker Nano II niet per se heet aanvoelt. Het lijkt er dus op dat Anker een efficiënte lader heeft ontwikkeld.

In totaal levert de adapter dus 65 watt maar het kan ook kleinere energie behoeften vervullen zoals bijvoorbeeld je in-ear headphones. Ook laptops op USB-C kunnen met maximaal 65 watt opgeladen worden. Hieronder een kort overzicht van de ondersteunde laadmodi:

5.0 V – 3.0 A max 15 watt

9.0 V – 3.0 A max 27 watt

15.0 V – 3.0 A max 45 watt

20.0 V – 3.25 A max 65 watt

Verder heeft de lader ook ondersteuning voor Samsung’s Super Fast Charging, zodat ook je Samsung telefoon snel weer voorzien is van een volle batterij.

Beoordeling

Deze compacte lader is ideaal voor wanneer je een kleine adapter zoekt die kan voorzien in je snellaad behoeften. Daarnaast is de lader ook te gebruiken voor andere apparaten en dat maakt het een welkome aanvulling in huis of op kantoor. De lader heeft een adviesprijs van 50 euro en hij is te koop bij GSMpunt, Amazon en Bol.com.