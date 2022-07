Eufy RoboVac X8 Hybrid review: op volle zuigkracht vooruit!

De meesten zullen hem vaak ter hand nemen; de stofzuiger. Maar je kunt ook de RoboVac X8 Hybrid robotstofzuiger van Eufy aan het werk zetten. Wij hebben de Eufy RoboVac X8 Hybrid getest en onze beoordeling lees je in deze review!



Eufy RoboVac X8 Hybrid review

Robotstofzuigers zijn er in verschillende soorten en maten, wat kan zo’n robot in je huis betekenen en waar moet je rekening mee houden? Eufy wil met de X8 Hybrid in elk geval wat werk uit handen nemen. Zo kan het apparaat niet alleen stofzuigen maar ook de vloer een dweilbeurt geven. Zodat je niet alleen een schone kamer, maar ook een frisse kamer zult aantreffen. Laten we de stofzuiger uitpakken en zien wat Eufy meelevert.

Verkooppakket

In de vrij forse doos vinden we de robotstofzuiger, maar ook nog het oplaaddock en een zeer uitgebreide handleiding in meerdere talen. Verder levert Eufy ook een plastic mat voor de dweilmodus en een uitwasbare dweil + 5 wegwerp dweilen. Ook vinden we een extra filter en zijborstel in de doos. Daarmee hebben we alles om van start te kunnen gaan.

In het gebruik

Om de eerste schoonmaakbeurt te kunnen starten dien je de EufyHome app te installeren. De installatie verloopt soepel en binnen no time staat de X8 Hybrid voor ons klaar om te bedienen. Als proef op de som gaat het apparaat voor de eerste keer aan de slag. Langzaam maar zeker zien we in de app de contouren van de kamer getekend worden. Het apparaat beschikt over een laser om zich door de kamer te manoeuvreren.

Moeiteloos draait de stofzuiger om tafelpoten en navigeert het tussen de stoelen door. Na de hele ronde keert de RoboVac terug naar zijn parkeerplek en begint het met opladen. Volgens de applicatie heeft het apparaat ongeveer een half uurtje nodig voor een oppervlakte van 30 vierkante meter. Belangrijker nog de vloer is daadwerkelijk schoon, ook wat losliggend hooi en kattenhaar op de grond is compleet verdwenen. Het apparaat beschikt over vier verschillende standen qua zuigkracht maar kan ook automatisch de zuigkracht aanpassen als dat nodig is.

Na het stofzuigen klik je het stof compartiment los en kan je deze leeg kloppen in de afvalbak. Plaats hem terug en een stem bevestigd dat de stofverzamelaar weer is teruggeplaatst, klaar voor een volgende ronde.

In de volgende dagen valt op dat de stofzuiger toch wat moeite heeft met de eetkamerstoelen die langwerpige horizontale poten heeft. Bij twee stoelen naast elkaar met een beetje ruimte ertussen rijdt het apparaat zich vast. Handig is wel dat je meteen een notificatie ontvangt op je smartphone, zodat je de RoboVac op weg kunt helpen. Minder handig als je net buiten de deur bent.

In principe kan de stofzuiger over lagere drempels, maar onze lange drempel van circa 1,5 centimeter hoog blijkt een hele klim, soms lukt het de stofzuiger om de gang te bereiken maar vaak ook niet.

Een tweede verdieping

Je kunt met de multi-map functie meerdere verdiepingen via de app instellen. Belangrijk is dan wel dat je het dockingstation ook meeneemt. Pas dan maakt de RoboVac een nieuwe plattegrond aan. Wil je de RoboVac X8 Hybrid vast een etage hoger gebruiken dan kan je er ook voor kiezen om een extra dockingstation te kopen, welke via Eufy zelf op de Europese site (nog) niet te verkrijgen is.

Dweilen

Wil je aan de slag met de dweilfunctie van de RoboVac dan beveelt Eufy eerst drie keer met de RoboVac stofzuigen aan. Om te voorkomen dat je allemaal stof aan het opdweilen bent natuurlijk. Klik het waterreservoir aan het apparaat en je kunt het apparaat laten dweilen. Als je het goed doet meldt het apparaat “Mop installed”. Hoewel in het boekje geen verwijzing is naar het gebruiken van wat schoonmaakmiddel (enkel water), leert navraag ons dat je weldegelijk wat middel kunt toevoegen aan het reservoir.

Het resultaat is wellicht een schonere vloer maar een dweil sessie met de hand zorgt ervoor dat lastigere vlekken wel worden verwijderd. Voor het dweilprogramma hebben we voor de zekerheid ook een tapijt als “verboden gebied tijdens het dweilen” gemarkeerd. Want de dweil wordt niet opgetild met als resultaat een nat tapijt.

Handmatige bediening

Je hebt in de app verschillende mogelijkheden om het apparaat te besturen, naast het reguliere programma kan je ook de opdracht geven tot het schoonmaken van een specifieke ruimte. Ook kun je een zone opgeven maar met de hand besturen is ook mogelijk. Je smartphone fungeert dan als afstandsbediening en is een leuke functie als je zelf de robot wilt besturen.

Je kunt via de app ook gebieden afbakenen zodat je een deel van de kamer kunt schoonmaken of juist kunt aangeven dat iets verboden gebied is voor het apparaat.

Accuduur

We kunnen op een volle accu de robot, met zuigkracht op stand “Turbo” drie keer over de benedenverdieping sturen. Heb je een gelijkvloers appartement dan zal het geen probleem zijn om je een schoon resultaat te bezorgen. De batterij van de RoboVac X8 Hybrid is te vervangen wat de stofzuiger duurzamer maakt.

Beoordeling

We zijn enthousiast over de RoboVac X8 Hybrid, zowel het stofzuigresultaat is boven verwachting en de bediening via de EufyHome app zit goed in elkaar. De dweilfunctie is een leuke toevoeging maar voor het betere boenen ben je toch aangewezen op het handwerk. Je kunt gelukkig wel aangeven via de app wat “niet dweilen”-zones zijn in je kamer(s). Het verkooppakket is zeer compleet maar wie alleen een stofzuigrobot zoekt heeft misschien meer aan een goedkoper model! Met een adviesprijs van 499 euro vind je deze handige robot bij Coolblue en Amazon.