De 4 beste sim-only aanbiedingen van juli 2022

Tijd om een nieuw abonnement te kiezen of om prepaid achter je te laten? Met sim-only kun je flink wat geld besparen, zeker met de nieuwe sim-only aanbiedingen van juli 2022. Die zetten we, onafhankelijk, voor je op een rijtje.

Sim-only aanbiedingen van juli

Iedere maand zetten we, onafhankelijk, voor je op een rijtje wat de beste sim-only aanbiedingen zijn van de maand. Dat doen we ook voor de maand juli. Want ook deze maand kun je weer profiteren van mooie aanbiedingen door verder te kijken dan alleen bij je eigen provider. Je kunt drie maanden voor je einddatum overstappen met behoud van je telefoonnummer. De beste deals hebben we hieronder voor je neergezet.

Simpel

Wil je voordelig uit zijn iedere maand, dan kun je terecht bij Simpel, waar je gebruik maakt van het netwerk van T-Mobile. De provider heeft tot en met eind juli mooie aanbiedingen. De bundel met 8GB internet en onbeperkt bellen kost je 10,00 euro per maand. Genoeg aan minder, dan kun je voor 6 euro per maand de bundel kiezen met 1GB internet en 100 minuten. Meer data? Dan heb je voor €12,00 de bundel met 12GB internet en 250 minuten. Bij beide bundels krijg je ook nog 500 sms’jes. De provider rekent eenmalig €20 aansluitkosten die je betaalt bij de eerste factuur. Uiteraard kun je de inhoud van je bundel binnen de hele EU gebruiken.

Youfone

Bij Youfone maak je gebruik van het KPN-netwerk en profiteer je deze maand van een hele scherpe aanbieding. Het is de 10-euro deal. Hierbij krijg je 10GB internet en 200 minuten/sms-berichten voor een bedrag van 10,00 euro per maand. Eventueel kun je er nog voor kiezen om voor 2,00 euro per maand meer onbeperkt bellen mee. Tijdelijk betaal je ook geen aansluitkosten.

Tele2

Tele2 heeft nog steeds de handige Unlimited Data Elk Weekend bundel. Handig als je in het weekend veel onderweg bent, of veel gebruik maakt van het mobiele netwerk. De bundel kost je 3,00 euro per maand en laat je dus ieder weekend onbeperkt online zijn. Heb je thuis Tele2 of T-Mobile Thuis, dan krijg je nog extra korting op het gekozen abonnement. Je hebt de keuze uit een bundel van tussen de 1GB en onbeperkt, variërend van €9,50 tot €25,00. Daarnaast mag je kiezen uit 4G of 5G.

Vodafone

Vodafone heeft deze weken de Vodafone Runners deals waarmee je leuk kunt besparen. Fijn als je bij Vodafone wilt blijven. Met de aanbiedingen heb je de bundel met 15GB internet over het 5G-netwerk en onbeperkt bellen voor 24,00 euro per maand. Voor een bedrag van €29,00 per maand krijg je de 50GB RED Together bundel, waarvan je de databundel ook met anderen kunt delen. Tijdelijk betaal je ook geen aansluitkosten, waardoor je weer 25,00 euro in je zak kunt houden. Heb je thuis Ziggo, dan krijg je tot €5,00 per maand korting, dubbel zoveel MB’s en een extra tv-pakket naar keuze.

Andere providers

Wil je weten welke prijzen de andere providers aanbieden? We linken je via onderstaande links gelijk door naar de juiste sim-only pagina.

