De 4 beste smartphones tot 200 euro: hier moet je op letten (05/2022)

Ben je op zoek naar een nieuwe smartphone, maar wil je daar niet teveel geld aan uitgeven? DroidApp zet de beste smartphones tot 200 euro op een rij. Waar moet je op letten?

Beste smartphone tot 200 euro

Als je gewoon een smartphone zoekt voor WhatsApp, foto’s maken en zonder zwaar gebruik, dan hoef je lang niet altijd een hele dure smartphone te kopen. DroidApp heeft weer onderzoek gedaan naar welke smartphone je het beste kunt kopen met een budget van 200 euro. Deze zetten we onafhankelijk voor je op een rijtje, in willekeurige volgorde.

Onder elk toestel vind je een toestelbutton. Op deze pagina kun je direct alle specificaties vinden, samen met de actuele prijzen!

Xiaomi Redmi Note 10

Xiaomi is inmiddels een aardig goed gevestigde naam in smartphoneland. Niet heel vreemd; voor een nette prijs krijg je een uitgebreide smartphone. Zo ook de Xiaomi Redmi Note 10. Deze is voorzien van een 6,43 inch AMOLED-scherm met Full-HD+ resolutie. Daarnaast is er 64GB geheugen, NFC, een quad-camera met 48MP hoofdlens en een groothoeklens en is er een Snapdragon 678 chipset. De 5000 mAh accu kan met 33W snel opgeladen worden.

Met deze specificaties lijkt het eigenlijk direct een winnaar, want het toestel kost minder dan 200 euro. Het is dan ook een goed beoordeeld toestel. Wel is Xiaomi wat vaag over het updatebeleid. We verwachten wel Android 12. Gebruikers zijn erg enthousiast over de camera, de camera en het scherm. De vingerafdrukscanner zit aan de rechterkant van het toestel. Daarbij is er ook 5G aanwezig, wat uniek is in deze prijsklasse.

Xiaomi Redmi Note 10 is te bestellen bij Belsimpel, Mobiel, Coolblue, MediaMarkt, Bol.com en Amazon.

Xiaomi Redmi Note 10 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 148,00 euro

Samsung Galaxy A13

Samsung heeft in deze prijsklasse de Samsung Galaxy A13 in het assortiment. Deze onlangs uitgebrachte telefoon heeft een flink 6,6 inch Full-HD+ beeldscherm en een quad-camera met 50MP hoofdlens. Vanuit de fabriek draait de Galaxy A13 direct op Android 12 en is er een Exynos 850 chipset. De 5000 mAh accu kan met 25W opgeladen worden.

Het updatebeleid is ijzersterk bij de Samsung Galaxy A13. Niet alleen Android-versies zullen de komende jaren uitgerold worden. Vier jaar lang kun je ook beveiligingsupdates verwachten; wat erg netjes is, en al helemaal in deze prijsklasse.

Samsung Galaxy A13 kopen? Dat kan bij Coolblue, Bol.com, Belsimpel, Mobiel, MediaMarkt en bij Samsung zelf.

Samsung Galaxy A13 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 171,00 euro

Moto G22

De Moto G22 van Motorola is in april uitgebracht in ons land. Dit toestel wordt ook gelijk voorzien van Android 12. Er is een Helio G37 processor van MediaTek; het scherm is een 6,5 inch scherm, maar moet het dan wel doen met HD+ resolutie, in plaats van Full-HD+. We zien verder een 5000 mAh batterij en NFC hoeft eveneens niet gemist te worden.

Over het updatebeleid is verder niets bekend helaas, al rolt Motorola wel met regelmaat een beveiligingsupdate uit.

Moto G22 is verkrijgbaar bij Coolblue, Belsimpel, MediaMarkt, Mobiel en Bol.com.

Moto G22 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 175,00 euro

Nokia G21

Kies je voor een nieuwe smartphone van Nokia, dan is de Nokia G21 een aardig toestel in deze prijsklasse. De telefoon is eerder besproken in de Nokia G21 review. Drie jaar lang krijg je Android- en beveiligingsupdates, al is het toestel nog altijd in afwachting van de update naar Android 12.

De Nokia G21 is vooral een goede keuze als je niet de beste camera wilt, deze is namelijk niet geweldig bij het toestel. Het toestel biedt verder een 6,5 inch HD+ beeldscherm, een 5050 mAh batterij en een Unisoc T606 octa-core processor.

Nokia G21 is te koop bij Bol.com, Coolblue, Amazon, Mobiel, MediaMarkt en Belsimpel.

Nokia G21 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 189,00 euro

Welke moet ik kiezen?

Het aanbod van echt goede smartphones in dit segment en deze prijsklasse is vrij overzichtelijk. Dit is de selectie van de vier beste modellen. Wil je beste specificaties, dan zouden we voor de Xiaomi Redmi Note 10 kiezen. Ga je echter voor de beste prijs-kwaliteitverhouding, in de zin van dat je ook over een paar jaar nog zeker bent van updates; dan zouden we de Samsung Galaxy A13 aanraden. Dit zijn eigenlijk ook gelijk de twee modellen met de beste specificaties, die we beiden op de eerste plaats zouden zetten.

Zoek je een bijpassend, goedkoop sim-only abonnement? DroidApp heeft de beste sim-only aanbiedingen van april op een rijtje gezet.