Nokia G21 review: prima opvolger van de Nokia G20

Vorig jaar in augustus mochten we de Nokia G20 al eens uitgebreid testen. Op een paar minpuntjes na, waren we erg tevreden over dit toestel. Of Nokia dit weet voort te zetten met de G21 hebben we uitgebreid voor je getest.

Nokia G21 review

Nokia brengt al enige tijd prima toestellen uit voor niet al te veel geld. Omdat toestellen van de fabrikant onder het Android One programma vallen, kunnen ze ook nog een rekenen op maandelijkse updates drie jaar lang en twee Android OS updates. Allemaal leuk en aardig, in deze review lees je hoe het toestel presteert, want daar draait het uiteindelijk om.

Verkooppakket

De G21 wordt in een rechthoekige doos geleverd. Deze doos open je door de binnenkant van de doos uit te trekken. Hier zien we meteen het toestel liggen. Onder het toestel liggen de boekjes die niemand leest en een simnaald. Daar weer onder vinden we de USB-kabel en een 10 Watt lader terug.

Design en interface

Op het eerste gezicht zou je niet zeggen dat we te maken hebben met een budget toestel. Wanneer we het toestel oppakken, merken we direct dat de achterkant van plastic is gemaakt. De voorkant biedt ruimte voor een 6,5 inch HD+ scherm met aan de bovenkant van het scherm de selfie-camera. Het scherm heeft overigens een verversingssnelheid van 90Hz.

Aan de linkerkant vinden we de simlade terug, samen met een knop om de Google Assistent op te roepen. Deze knop is niet te herprogrammeren en dat vinden we jammer. De rechterkant biedt ruimte voor de volumeknoppen en de aan- en uitknop. In deze laatste knop zit de vingerafdrukscanner verwerkt. Aan de bovenkant zit een 3,5 millimeter aansluiting en aan de onderkant de speaker en de USB-C aansluiting.

Zoals gezegd, is de achterkant gemaakt van plastic. Dit mag misschien wat goedkoop aanvoelen, maar is minder gevoelig voor vlekken en beschadigd minder snel. In de linkerbovenhoek van de achterkant is de camera module geplaatst. Deze module biedt plek voor drie lenzen, waar we later op terugkomen in deze Nokia G21 review.

Interface

Over de interface kunnen we eigenlijk heel kort zijn, Nokia’s worden standaard geleverd met een kale versie van Android zonder een schil zoals we bijvoorbeeld van Samsung of Oppo kennen. Dit zien we als een pluspunt. Wat we iets minder vinden zijn de voorgeïnstalleerde apps zoals ExpressVPN en LinkedIn. Voor ons hoeft deze bloatware niet.

Het thuisscherm is tot bepaalde hoogte zelf in te richten. Je kunt uiteraard widgets toevoegen, een wallpaper instellen en apps toevoegen aan de startscherm, maar het is niet mogelijk om bijvoorbeeld een alternatieve icoonpakket in te stellen.

Communicatie: bellen, chatten en netwerken

Net als zijn voorganger de G20 biedt de G21 ook weer ondersteuning voor twee simkaarten. Ook bij de G21 gaat dit niet ten koste van een SD-kaart, deze is naast de twee simkaarten te plaatsen. En wat kun je onder andere met twee simkaarten in het toestel? Juist, bellen. Dat gaat dan ook prima met de Nokia G21.

Naast bellen kun je natuurlijk ook prima internetten met dit toestel. Let er wel op dat het toestel niet over 5G beschikt. Dat is toch wel een nadeel ten opzichte van de concurrentie. Denk hierbij aan budget toestellen van Xiaomi die wel over 5G beschikken. Wat betreft connectiviteit is het toestel uitgerust met Bluetooth 5.0, GPS en NFC. Hier hebben we niets over te klagen.

Multimedia: muziek en film

De G21 heeft een 6,5 inch scherm met “slechts” een HD+ resolutie. Desondanks gaat het kijken naar filmpjes prima. Het scherm is in direct zonlicht nog vrij goed afleesbaar en kan in het donker voldoende gedimt worden.

De G21 is prima geschikt voor het luisteren van je favoriete muziek. We raden je wel aan om dit via een headset te doen, de speaker van het toestel is in orde, maar niet meer dan dat. Omdat het toestel over een 3,5 millimeter aansluiting beschikt, heb je de mogelijkheid om de bedrade headset aan te sluiten. Heb je een Bluetooth headset, dan is dit ook geen probleem. Het toestel beschikt ook over een FM radio, echter zul je hiervoor een bedrade headset aan moeten sluiten, omdat deze functioneert als een antenne.

Camera: foto en video

Nokia heeft de G21 uitgerust met drie lenzen, een 50MP hoofdlens, een 2MP macrolens en een 2MP diepte sensor. De camera app is lekker recht toe recht aan, er is niet zo gek veel in te stellen en wat je kunt instellen zit op een logische plek. De app wijst voor zich zou je kunnen zeggen.

De kwaliteit van de foto’s noemen we voldoende. Bij voldoende licht zijn de foto’s redelijk, maar zodra de lichtomstandigheden wat minder worden, is dit direct terug te zien in de kwaliteit van de foto’s. Je hebt de mogelijkheid om tot drie keer in te zoomen. Dit is niet echt aan te raden vanwege de matige kwaliteit van de foto’s wanneer je inzoomt. Ook foto’s die gemaakt zijn in het donker zijn een krappe voldoende. We hebben het gevoel dat hier toch wat meer in had mogen zitten.

De foto’s die we met de Nokia G21 hebben gemaakt, zijn verzameld in het online fotoalbum.

Selfie- en videocamera

Selfies maak je met 8MP. De selfie-camera heeft Nokia verwerkt in een zogenaamde druppel notch. Dat zien we de laatste tijd niet meer zo vaak bij andere toestellen. De kwaliteit van de selfies geldt hetzelfde als foto’s gemaakt met de andere lenzen, de kwaliteit is voldoende.

Over de videocamera zijn we minder te spreken. Filmpjes die we hebben geschoten zijn matig. Beelden zijn niet scherp en kleuren zijn aan de fletse kant.



Prestaties: accu, snelheid en geheugen

De Nokia G21 heeft een voor ons onbekende processor meegekregen. Dit is namelijk een Unisoc T606. Hoewel deze processor absoluut niet de snelste kloksnelheid heeft, is hier vrij weinig van te merken. De taken worden vrij vlot uitgevoerd en we hebben nauwelijks haperingen ontdekt. Wel startte het toestel tijdens het testen tweemaal spontaan opnieuw op. De eerste keer was het tijdens het gebruik van het toestel en de tweede keer lag het toestel naast op mijn bureau. Het toestel heeft 4GB aan werkgeheugen meegekregen en 128GB aan opslagruimte. Het opslaggeheugen is een oud type geheugen, namelijk eMMC. Dit is niet heel erg, maar we hadden toch liever het UFS opslagtype gezien. De opslagruimte is uit te breiden met een SD-kaart.

Accu

De accu is maar liefst 5050 mAh groot. Dit is goed voor, bij niet al te intensief gebruik, meer dan twee dagen gebruik. Een scherm aan tijd van meer dan 6 uur is hierbij mogelijk. Bij intensiever gebruik houden we aan het eind van de dag meer dan 40% over, erg netjes dus. Opladen doe je met de meegeleverde 10 Watt lader. Het toestel laadt met maximaal 18 Watt op.

Updatebeleid

We hebben het al even eerder besproken, de G21 valt onder het Android One programma. Hierbij is de fabrikant het toestel drie jaar lang te voorzien van beveiligingsupdates en twee Android OS updates. De G21 wordt nog geleverd met Android 11 en zal dus worden geüpdatet naar Android 12 en Android 13. We hadden liever gezien dat de G21 werd geleverd met Android 12, gezien deze versie alweer een tijdje uit is.

Beoordeling

Op de camera na zijn we aardig over de Nokia G21 te spreken. Het toestel voert de taken redelijk snel uit, de accu gaat lekker lang mee op één acculading. Doordat de achterkant gemaakt is van plastic voelt het toestel wat goedkoop aan, maar ligt daarentegen prettig in de hand. Een pluspunt is dat naast de twee simkaarten een SD-kaart in het toestel gestopt kan worden zonder dat dit ten koste gaat van een tweede simkaart. Ook het updatebeleid is prima.

We hadden graag gezien dat de G21 werd geleverd met Android 12 en zonder bloatware. Een ander minpunt is de camera. Deze had, ook in deze prijscategorie, wel wat beter gemogen.

De Nokia G21 kost je 199 euro en kun je bestellen bij Bol.com, Coolblue, Mobiel en Belsimpel.

Nokia G21 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 198,00 euro