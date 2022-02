HMD Global moet Nokia-smartphones uit schappen halen in Europese-landen

Verschillende nieuwe Nokia-toestellen moeten uit de schappen worden gehaald in een aantal Europese landen. Dit heeft te maken met patentschendingen.

Patentschendingen bij Nokia

HMD Global is aangeklaagd door het bedrijf VoiceAgeEVS LLC (VAEVS) vanwege patentschendingen. Het zou patenten schenden die betrekking hebben op de VoLTE en de Enchanced Voice Service-standaard. Het bedrijf heeft in december een verkoopverbod aangevraagd en de rechter heeft het bedrijf voorlopig gelijk gegeven.

In ieder geval in Duitsland en Zwitserland zijn toestellen van 2021 en ouder van de websites gehaald. Alleen de nieuwe Nokia G21 en de Nokia G11 zijn er terug te vinden. In verschillende andere landen zoals Frankrijk, Italië, Spanje en thuisland Finland zien we dat alleen de G21 aangeboden wordt; hoewel oudere toestellen wel nog op de website staan. In het Verenigd Koninkrijk zien we nog wel andere modellen.

De mogelijkheid om een toestel te kopen in Nederland via de Nokia-site, wordt momenteel ook alleen aangeboden bij de Nokia G21, zo heeft DroidApp geverifieerd. Alle andere modellen zijn volgens de website ‘niet op voorraad’. In 2020 heeft het bedrijf al andere fabrikanten aangeklaagd, zoals TCL, Lenovo en Apple. Zij hebben een schikking getroffen met VAEVS, HMD Global dus (nog) niet.

HMD Global geeft de volgende reactie;

HMD is a defendant in a number of lawsuits filed by VoiceAgeEVS LLC (“VAEVS”) in various jurisdictions, including Germany. We are disappointed with the completion of the VoiceAge enforcement proceedings in Germany in December and have lodged a complaint. In the meantime, we have ensured that none of the devices offered and distributed in Germany support EVS,” commented HMD Global on the situation in Germany.

