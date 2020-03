De vergeten smartphone: Nokia Lumia 1020

Voor deze editie van ‘De vergeten smartphone’ gaan we terug naar de tijd waarin Microsoft onder de merknaam ‘Nokia’ kleurrijke toestellen uitbracht. We bespreken de toch wel legendarische Nokia Lumia 1020.

Nokia Lumia 1020

Microsoft heeft jarenlang toestellen uit mogen brengen onder de naam van Nokia. Uiteraard werden destijds de smartphones voorzien van het Windows Phone-besturingssysteem. De Nokia Lumia 1020 was er hier één van en moest een waardig alternatief zijn voor toestellen met bijvoorbeeld Android en de iPhone van Apple.

Camera

De Nokia Lumia 1020 draaide vooral om het gebruik van de camera. Achterop was de Lumia voorzien van een 41 megapixel zogenaamde PureView-camera. Deze techniek werd door de Finse fabrikant in meerdere toestellen toegepast. Qua mogelijkheden hield het niet op. Er was autofocus, optische beeldstabilisatie, een diafragma van f/2.2, Xenon- én LED-flitser en 4x digitale zoom. Met optische beeldstabilisatie was de 1020 één van de eerste smartphones hiermee.

Daarbij kon je met de videocamera in Full-HD je filmpjes maken. De lens was een 26 mm lens, zodat je lekker veel op beeld kreeg vastgelegd. Ook kon je de telefoon dichter bij onderwerpen houden om zo kleine onderwerpen goed vast te leggen. De Nokia Lumia 1020 was verder voorzien van een uitgebreide camera-app vol instellingen die je handmatig aan kon passen. Tevens kon je RAW-foto’s maken met het toestel van Nokia. Aan de voorkant zat een 1.2 megapixel front-camera.

Andere details

De Lumia 1020 had echter nog meer te bieden. Er was een 4,5 inch AMOLED-beeldscherm met een resolutie van 1280 x 768 pixels. Daarbij zorgde de Snapdragon S4 Plus dual-core processor ervoor dat alles bleef werken, en was de telefoon ook voorzien van 2GB RAM met 32GB opslagruimte. Hier moest je het wel mee doen, want een geheugenkaartslot was niet op de Lumia te vinden.

Verder zagen we WiFi, Bluetooth, GPS met HERE Maps navigatie-app, een 2000 mAh accu en zelfs NFC. De smartphone werd geleverd met Windows Phone 8 en kreeg later een upgrade naar Windows Phone 8.1. Helaas verscheen voor de in geel, wit of zwart gekleurde telefoon geen update naar Windows Phone 10.

Ook in ons land werd de Nokia Lumia 1020 uitgebracht. Je moest voor dit toestel een bedrag van 625 euro neerleggen.



Nokia Lumia 1020 samengevat in 5 punten: