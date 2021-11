De vergeten smartphone: Nokia X7-00 uit 2011

In 2011 was Nokia een beetje aan het eind van de Symbian-smartphones. Het merk ging immers over naar de Lumia-reeks. Toch is er nog genoeg te melden uit dat jaar. We bespreken de Nokia X7-00 in deze editie van ‘De vergeten smartphone’. Ken jij dit toestel nog?

Nokia X7-00

De Nokia X7-00 was een bijzonder fraai toestel om te zien met de opvallende hoeken en het bijzondere metalen design aan de achterkant. Het merk wilde laten zien dat er nog steeds leven zit in de Symbian-smartphone. Dit terwijl het toestel het op moest nemen tegen Android en iOS-apparaten. De Nokia X7 zag eruit als een zeer sportief toestel met een behuizing van roestvrijstaal en Gorilla Glass aan de voorzijde. Het scherm was een 4,0 inch groot AMOLED-scherm met een resolutie van 640 x 360 pixels. Linksboven het scherm stond het typenummer aangeduid; ruimte voor een selfie-camera was er niet.

Achterop was die ruimte er wel. Daar was een 8 megapixel camera te vinden met een dubbele LED-flitser en mogelijkheid om in 720p HD je video vast te leggen. Qua verdere specificaties was de Nokia X7-00 zeker niet slecht uitgerust. Er was ruimte voor 1GB aan werkgeheugen, 256MB aan opslagruimte en de mogelijkheid om dit uit te breiden met een geheugenkaart. Er was een 680 MHz single-core processor en de X7-00 bood een 1200 mAh accu. Deze batterij werd echter niet overal even positief ontvangen. Zo ging deze bij veel gebruikers relatief snel leeg. Stereo-speakers maakten de telefoon wel helemaal af, welke een perfect geluid wisten te brengen.

De Nokia X7-00 werd geleverd met het Symbian-besturingssysteem. Om precies te zijn, Symbian Anna. Mogelijkheden die eerder nog niet in Symbian beschikbaar waren, werden aan deze versie toegevoegd, maar alsnog was er een flink gat met toestellen welke voorzien waren van Android en Apple iOS. Er waren verschillende verbeteringen in de interface en eindelijk kon ook het QWERTY-toetsenbord in de portretmodus gebruikt worden, in plaats van alleen maar liggend. De browser is ook in Symbian Anna aangepakt en op verzoek verbeterd. Voor het downloaden van applicaties en toepassingen kon je bij de Nokia X7-00 gebruik maken van de Ovi Store. Het navigeren kon met Ovi Maps. Dit was niet voor alles de oplossing. YouTube was bijvoorbeeld alleen te gebruiken in de mobiele website, er was geen app.

Nokia bracht de Nokia X7-00 ook uit in Nederland. Hiervoor moest je 400 euro neerleggen. De informatieve video van hieronder neemt je mee naar dit mooie toestel.



Nokia X7-00 samengevat in 3 punten: