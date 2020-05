Een populair toestel, de Nokia N73. Het toestel werd door de Finse fabrikant uitgebracht als een alleskunner op het gebied van multimedia. We kunnen je nog veel meer vertellen over deze Symbian-smartphone en bespreken de Nokia N73 in deze editie van ‘De vergeten smartphone’.

Nokia N73

Veertien jaar geleden, in het jaar 2006, kwam Nokia met de introductie van een nieuwe multimedia-smartphone; de Nokia N73. Zoals de naam al aangaf maakte het toestel deel uit van de N-serie en was daarmee van alle gemakken voorzien. Nokia wist met de N73 enorm goed te scoren. Het toestel wist de beste verkochte N-serie telefoon te zijn van 2006 en 2007. Hoewel het toestel geleverd werd als smartphone, moest het wel de ondersteuning voor WiFi missen.

Aan de voorkant was de Nokia N73 uitgerust met een 2,4 inch beeldscherm met een resolutie van 320 x 240 pixels. Boven het scherm zat de front-camera en een notificatielampje die blauw knippert. Daaronder zat de navigatietoets met joystick. Deze was vrij klein en bij langdurig gebruik, begint hij een beetje te irriteren. Aan de rand van de toetsen, zaten nog enkele snelkoppelingen. Achterop was de Nokia N73 voorzien van een camera-cover. Wanneer deze opengeschoven werd, werd de camera direct gestart. Ikzelf heb hier ook de N73 liggen, maar helaas crasht de camera-applicatie direct.

De telefoon ziet er, zeker gezien de leeftijd, erg degelijk uit. Met een dikte van 19,0 millimeter nam hij ook best wat ruimte in, in de broekzak. Aan de bovenkant was de Nokia voorzien van een power-button, links zat de infraroodpoort aan de rechterkant zaten de volumetoets, cameratoets en muziekspelertoets. Deze toetsen konden blauw oplichten. Verder was er een 3,2 megapixel camera met autofocus, stereo-speakers, Bluetooth en een 0,3 megapixel VGA front-camera.

Symbian

Vanuit de doos kwam het toestel met Symbian OS 9.1 op de markt. We zien bij de N73 de bekende Symbian-interface en verstopt in de verschillende menu’s vind je nog een hoop extra opties. Denk aan een radio, het bijhouden van een ‘Lifeblog’, je telefoon instellen als modem, een omrekentool, Quickoffice, 3D tonen en natuurlijk een webbrowser. Het afspelen van filmpjes ging via Realplayer en ook een Flash Player was op de Nokia N73 te vinden.

Aan boord van de Nokia zagen we zo’n 40MB aan opslagruimte, 64MB aan werkgeheugen en de mogelijkheid om het geheugen uit te breiden met een geheugenkaart. Daarbij was er een 220MHz processor en 1100 mAh accu. Het luisteren van muziek kon via de speciale audio-aansluiting aan de onderkant van de telefoon. Met het scherm uit, had je (net als bij de huidige smartphones) een soort van ‘Always-on display’ waarbij je direct de tijd ziet, samen met eventuele nieuwe berichten.

Release

De Nokia N73 kwam in Nederland op de markt voor een bedrag van ongeveer 250 euro, wat erg netjes was voor een smartphone met deze mogelijkheden. Later verscheen er ook nog een Nokia N73 Music Edition. Deze was in het zwart gekleurd, had een muziekspeler-toets en had 2GB aan opslagruimte. Interessant; in het Midden-Oosten en Noord-Afrika werd de telefoon uitgebracht tijdens de Ramadan, in 2007. Er verscheen een speciale witgekleurde editie met Islamitische apps. De reguliere N73 kwam in verschillende kleuren, rood, wit, roze, zilver en zwart. In de meeste gevallen was alleen de achterkant anders gekleurd.



Nokia N73 samengevat in 5 punten: