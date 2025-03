De vergeten smartphone: Nokia Lumia 1520

We gaan weer 11 jaar terug in de tijd, vanwege het 11-jarig bestaan van DroidApp. We bespreken deze zondag de Nokia Lumia 1520. Deze smartphone viel op door zijn herkenbare kleuren en natuurlijk de aanwezigheid van Windows Phone.

Nokia Lumia 1520

We hebben vorige maand onze elfde verjaardag gevierd. We bespraken in februari gelijk ook toestellen van elf jaar geleden, in onze wekelijkse rubriek. Zo kwam de Galaxy Note 4 en de Xperia Z3 Compact al voorbij. Eind 2013 kondigde Nokia haar Lumia 1520 aan. Een smartphone met een kleurrijke behuizing, een grote omvang en Windows Phone.

De Nokia Lumia 1520 was meer een phablet dan een smartphone. Het toestel was namelijk gigantisch groot, zeker voor die tijd. Ter vergelijking; de Galaxy S25 Ultra meet 162,8 x 77,6 x 8,2 millimeter. De Nokia kwam uit op het formaat 162,8 x 85,4 x 8,7 millimeter. Het toestel was dus nog aanzienlijk breder.

Voorop was het toestel uitgerust met een 6,0 inch IPS LCD-scherm met een Full-HD resolutie. Hiermee was de 1520 de eerste Windows Phone-telefoon met een Full-HD scherm. Nokia leverde de Lumia 1520 met een Qualcomm Snapdragon 800 processor, samen met 2GB RAM en 16/32GB opslagruimte. Dit kon je uitbreiden met een geheugenkaart. Verder zagen we Windows Phone 8, waarbij het toestel tot en met Windows 10 werd bijgewerkt.

Foto’s maken kon met de 20 megapixel camera aan de achterkant. Voorop zat een 1,2 megapixel front-camera. Filmen ging in HD-kwaliteit. We zagen verder een 3400 mAh batterij die ook nog eens draadloos opgeladen kon worden.

De Nokia Lumia 1520 werd doorgaans goed ontvangen en kwam goed uit de testen. Naast wat aandachtspunten, zoals iedere telefoon dat heeft, waren er ook positieve punten. Zo kon je de eigen navigatie-app van Nokia gebruiken om wereldwijd gratis te navigeren, het was destijds een ijzersterk punt van Nokia.

Nokia bracht de Lumia 1520 uit voor een bedrag van 699 euro.



Nokia Lumia 1520 samengevat in 3 punten