Een speels ontwerp, felle kleuren en… Windows Phone. Het kunnen verschillende Lumia-toestellen zijn, maar deze week gaat het toch echt om de Nokia Lumia 620. Deze smartphone werd in 2012 aangekondigd en we bespreken hem deze week in ‘De vergeten smartphone’.

Nokia Lumia 620

In onze wekelijkse rubriek ‘De vergeten smartphone’ en ‘De vergeten telefoon’ hebben we al de nodige toestellen besproken. De één nog spraakmakender dan de andere. Eerder doken we al in de wereld van de Lumia-toestellen, met bijvoorbeeld de Lumia 1020, Lumia 520 en Lumia 535. Deze week wordt de Nokia Lumia 620 onder het stof vandaan gehaald. Het toestel moest het opnemen tegen de concurrentie van Android- en iPhone-toestellen.

De Nokia Lumia 620 verscheen op de markt verscheen op de markt met Windows Phone 8. Het besturingssysteem kampte altijd met het imago dat er lang niet zoveel apps waren te downloaden als voor iOS en Android. Ontwikkelaars zagen daar veel meer kansen in, en kijk hoe het smartphone-landschap nu verdeeld is; Windows Phone is niet meer. Microsoft heeft met het platform de strijd verloren; hoewel er toch zeker nog wel her en der potentie in Windows Phone zat. Nokia bracht ruim tien jaar geleden de ene Lumia na de andere Lumia met Windows Phone uit.

De Lumia 620 was voorzien van een 3,8 inch touchscreen met een resolutie van 800 x 480 pixels. Het toestel werd aangedreven door een Snapdragon S4 1.0 GHz dual-core processor, welke 512MB werkgeheugen bood en een opslagruimte bood van 8GB. Dit was uit te breiden met een geheugenkaart. Er was een 1300 mAh accu en door de afneembare achterkant kon je deze ook zelf verwisselen. Die goede oude tijd.

Voor het maken van foto’s was er een 5 megapixel camera, voorzien van een LED-flitser en autofocus. De camerakwaliteit liet volgens de gebruikers vaak te wensen over. De front-camera moest het ook niet hebben van zijn hoge kwaliteit. Er was slechts een camera met VGA-kwaliteit aanwezig. Opvallend was de aanwezigheid van NFC op het vrij betaalbare toestel. De Nokia Lumia 620 kreeg Nokia Drive mee, met gratis spraakgestuurde navigatie. Verder was de Lumia uitgerust met WiFi, 3G en een FM-radio.

Nokia bracht de Lumia 620 uit voor een bedrag van rond de 250 euro. Je had keuze uit verschillende sprekende kleuren. Denk aan groen, oranje, magenta, geel, cyaan, wit en zwart.



Nokia Lumia 620 samengevat in 3 punten