De vergeten smartphone: Microsoft Lumia 535

We gaan in deze editie van ‘De vergeten smartphone’ terug naar het jaar 2014. In dat jaar bracht niet Nokia, maar Microsoft Lumia-toestellen uit. Met in deze editie de Lumia 535.

Microsoft Lumia 535

De Lumia 535 werd eind 2014 door Microsoft uitgebracht. Het apparaat is gericht op gebruikers die een smartphone met basisfuncties zoeken en is daarbij budgetvriendelijk. De prijs van het toestel kwam namelijk uit op 119 euro.

De Lumia 535 bood een 5,0 inch IPS LCD-scherm met een resolutie van 960 x 540 pixels. Het scherm was krasbestendig dankzij Corning Gorilla Glass 3. De achterkant van het apparaat was gemaakt van kunststof en het apparaat werd uitgebracht in de kleuren; zwart, wit, groen, blauw, grijs en oranje.

Camera en specs

Zowel aan de voor- als achterkant van de Lumia 535 bevond zich een camera. De camera aan de achterkant had een resolutie van 5 megapixels en beschikte over een LED-flitser. De camera aan de voorkant bood eveneens een resolutie van 5 megapixels, waardoor ook het maken van selfies mogelijk was met de Lumia.

De Microsoft Lumia 535 was uitgerust met een quad-core Qualcomm Snapdragon 200 processor en 1 GB RAM. Het apparaat voorzag in 8 GB interne opslagruimte, dat uitbreidbaar was met een microSD-kaart tot 128 GB. Het apparaat beschikt over een verwijderbare 1905 mAh-batterij die je dus zelf kon verwisselen.

Windows Phone 8.1

De Lumia 535 draaide op Windows Phone 8.1 met de Lumia Denim-update. Gebruikers hadden toegang tot de Microsoft Store, waar je terecht kon voor applicaties en games. Ook zijn er enkele vooraf geïnstalleerde apps aanwezig, zoals Microsoft Office en OneDrive. Later bracht Microsoft een update uit naar Windows Phone 10. De Lumia 535 ondersteunde 3G en WiFi, Bluetooth 4.0 en GPS. Ook een FM-radio was op de smartphone van Microsoft te vinden.

In Nederland werd de Microsoft Lumia 535 uitgebracht voor een bedrag van 119 euro.

Microsoft Lumia 535 samengevat in 3 punten: