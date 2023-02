De vergeten smartphone: Nokia 6760 Slide

We hebben weer een nieuwe editie van ‘De vergeten smartphone’ voor je. In deze editie gaan we terug naar het jaar 2009. Veertien jaar geleden kwam Nokia met de Nokia 6760 Slide. Wat is er te melden over dit toestel?

Nokia 6760 Slide

De Nokia 6760 Slide kunnen we scharen in de categorie ‘smartphone’ die in 2009 werd gelanceerd door Nokia. Het was één van de eerste Nokia-telefoons met een volledig QWERTY-toetsenbord en een schuifmechanisme. Het toestel was perfect geschikt voor degenen die veel in de weer waren met berichten, zoals zakenmensen, maar ook onder tieners was het daarmee een geliefd toestel.

Voor het mailen en berichten was de Nokia direct al voorzien van tal van verschillende apps. Toepassingen die al op het toestel geleverd werden, waren onder andere Mail for Exchange, Google Talk, Windows Live en verschillende sociale netwerken, zoals MySpace. Er konden maximaal 10 mailaccounts ingesteld worden. Ook was er een Kaarten-app waarmee je naar locaties kon zoeken. Je kon ook navigeren, maar hiervoor moest je wel een betaalde licentie afnemen.

De Nokia 6760 Slide was voorzien van een stijlvol ontwerp en was er de kleuren zwart, wit en rood. Het toestel beschikte over een 2,4-inch scherm met een resolutie van 320 x 240 pixels en een fysiek QWERTY-toetsenbord dat perfect is voor het typen van e-mails, berichten en sociale media-updates. Het toetsenbord werd beoordeeld als goed ontworpen, en voelde stevig en responsief aan tijdens het typen.

Wat de software betreft, draaide de Nokia 6760 Slide op het Symbian S60-besturingssysteem, dat destijds een populair besturingssysteem was voor Nokia-smartphones. Het apparaat beschikt over 128 MB werkgeheugen en 120 MB interne opslagruimte. Het geheugen kon uitgebreid worden met een geheugenkaart van maximaal 8GB.

Een van de voordelen van de Nokia 6760 Slide was de ondersteuning voor 3G, Bluetooth en GPS. De telefoon bood een 3,2-megapixelcamera aan de achterkant, wat voldoende is voor basisfotografie. De telefoon had een verwijderbare 1500 mAh-batterij die tot vijf uur spreektijd biedt en tot 500 uur standby-tijd.

Een nadeel van het toestel dat genoemd werd, was de afwezigheid van WiFi. Consumenten konden de Nokia 6760 Slide kopen een bedrag tussen de 200 en 250 euro.



Nokia 6760 Slide samengevat in 3 punten