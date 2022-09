De vergeten smartphone: Nokia N93

In ‘De vergeten smartphone’ rubriek op DroidApp bespreken we de meest uiteenlopende toestellen, tablets en smartphones. Deze week is het tijd voor een ander pareltje; de Nokia N93.

Nokia N93

De Nokia N93 is met recht een pareltje te noemen, want hij was nogal opvallend te noemen. Het toestel werd tegelijk met de eerder besproken Nokia N73 gepresenteerd. De telefoon kan eigenlijk wel gezien worden als een smartphone, gezien de mogelijkheden die het toestel te bieden had.

Opvallend was het toestel qua ontwerp. Je kon het toestel op de meest uiteenlopende manieren gebruiken. Allereerst als clamshell, waarbij je enkel ‘het klepje’ gebruikt. Verder kon je het toestel gesloten houden en alleen het scherm openen. Een andere optie was om alles te openen en het scherm te draaien in een eigen gekozen stand. De vele draaimogelijkheden maakte de Nokia N93 wel zwaar en groot.

Het pakket waarin de Nokia N93 geleverd werd was erg compleet, zoals we dat nu nooit meer zullen gaan zien. Waar we nu al blij moeten zijn met een oplader, werd de Nokia N93 geleverd met een stereoheadset, een TV-out kabel, een polsband, een hoesje, USB-kabel, een 128MB geheugenkaart en natuurlijk een oplader. Voor het jaar 2006-2007 werd de Nokia N93 beoordeeld als beste multimediatelefoon. De Finse smartphone zat ook vol met vele mogelijkheden en opties op dit gebied.

Multimedia en camera

Een muziekspeler was aanwezig, maar ook een FM-radio. Verder kon het overweg met Real Player en Flash Player. Nokia bracht de N93 op de markt met Symbian S60, de derde editie. Er was een dual-core processor met een rekenkracht van 332MHz. Er was 64MB aan werkgeheugen beschikbaar en de 50MB interne opslagruimte kon uitgebreid worden met een geheugenkaart met een maximale grootte van 2GB. Voorop was een simpele front-camera te vinden voor bijvoorbeeld videogesprekken.

Achterop was de Nokia N93 uitgerust met een 3,2 megapixel camera. Net als de eerder besproken Samsung G800 was dit toestel voorzien van 3x optische zoom, en dat was zeldzaam in die tijd. Verder was de camera voorzien van autofocus, was er een LED-flitser en heeft Nokia samengewerkt met Carl Zeiss. Aanwezig was ook de digitale beeldstabilisatie en een TV-uitgang waarmee je alle content direct op het grote scherm kon bekijken. Filmen kon in 480p kwaliteit met een framerate van 30fps, wat Nokia promootte als DVD-kwaliteit destijds!

Andere eigenschappen

Een smartphone was het toestel eigenlijk ook wel. Dit alleen al vanwege de aanwezigheid van WiFi. Ook Bluetooth, een infraroodpoort en een 1100 mAh batterij was in de Nokia N93 te vinden. GPS was opvallend genoeg wel afwezig. De Nokia had een 2,4 inch beeldscherm met een resolutie van 320 x 240 pixels.

Was de Nokia N93 een verkoopknaller? Hij was in ieder geval heel smaakgevoelig. Door de riante afmetingen, samen met de dikke cameramodule was het een flink toestel. Het was vooral een smartphone voor de echte liefhebbers. Nokia bracht de N93 op de markt voor een bedrag van rond de 550-600 euro. Er is niet veel rechtenvrij beeldmateriaal van de Nokia N93, maar hopelijk heb je met dit artikel van onze wekelijkse rubriek wel een goed beeld gekregen van de N93.

Nokia N93 samengevat in 3 punten: