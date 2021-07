De vergeten telefoon: Samsung G800

Een digitale camera met telefoon: zo presenteerde Samsung vol trots in oktober 2007 de Samsung G800. Het is een robuust apparaat waarmee Samsung all-in ging op het vlak van fotografie. Het was de eerste 5-megapixelcamera met optische zoom. En hij had nog een unieke feature waarmee de Zuid-Koreaanse telefoonmaker hoge ogen gooide: een Xenon-flitser. Alle reden om in deze editie van de vergeten telefoon stil te staan bij de Samsung G800.

De opkomst van mobiele fotografie

Smartphones zijn vandaag de dag multifunctionele apparaten. Je bent altijd en overal online. Het laatste nieuws ligt hierdoor binnen handbereik. Ook gamen, muziek beluisteren, bankzaken regelen, shoppen, de laatste ontwikkelingen op de beursvloer volgen, en ga zo maar door doe je tegenwoordig in een handomdraai met je mobiele telefoon. De mogelijkheden zijn onbegrensd.

Een ander aspect waar mensen anno 2021 veel waarde aan hechten, is de camera. Ze willen hun vakantiekiekjes en andere belevenissen met de wereld delen via Instagram, Facebook en andere socials. Qua functionaliteit en kwaliteit doen de meeste smartphonecamera’s tegenwoordig niet onder voor dure spiegelreflexcamera’s. Om deze doorbraak te bereiken hebben smartphonefabrikanten een lange weg afgelegd.

Weliswaar waren sociale media eind 2007 niet zo alom aanwezig als tegenwoordig, het verlangen om kwalitatief mooie plaatjes te schieten met een telefoon bestond toen ook al. Samsung speelde in op deze wens met de Samsung G800. Alles draaide om fotograferen, dat je er ook mee kon bellen was een leuke bijkomstigheid van deze ‘digicam with phone’.

Samsung G800 en fotografie

De Samsung G800 was uitgerust met een 5-megapixelcamera met optische zoom. Afzonderlijk waren deze eigenschappen niets bijzonders, ook niet voor die tijd. Sharp kwam in 2004 al met het idee om optische zoom te integreren in mobiele telefoons als de Sharp 902 en 903. Ook de Nokia N93, die bijna anderhalf jaar eerder verscheen dan de G800, kende optische zoom. Telefoons met een 5-megapixelcamera waren in 2007 in opkomst, zoals de Sony Ericsson K850, die enkele maanden vóór de Samsung G800 werd onthuld. De combinatie van een 5-megapixelcamera met drie keer optische zoom daarentegen was een unicum. Hiermee hoopte Samsung consumenten te verleiden om voor haar merk te kiezen.

Naast een hogeresolutiecamera en optische zoom had de Samsung G800 nog een andere bijzondere eigenschap: hij was voorzien van een Xenon-flitser. Deze feature zie je vaak bij spiegelreflexcamera’s, bij mobiele telefoons is de LED-flitser de standaard. En dat is niet voor niets: LED-lampjes zijn klein, energiezuinig en goedkoop. Xenon-flitsers zijn een stuk groter en duurder. Ze hebben daarentegen een grotere lichtopbrengst dan LED-lampjes, wat een wereld van verschil maakt voor fotografen.

De combinatie van een hogeresolutiecamera met drie keer optische zoom en Xenon-flitser was een schot in de roos. Menig reviewer prees de Samsung G800 vanwege zijn scherpte en de hoeveelheid details in de plaatjes die hij afleverde. De kleurweergave was eveneens beter in vergelijking met de concurrentie. Ook de hoeveelheid ruis lag lager bij de G800. De Zuid-Koreaanse telefoonmaker had een streepje voor ten opzichte van de rest. Het was echter een bescheiden voorsprong. Om een sportanalogie te gebruiken: Samsung boekte geen ruime overwinning, maar won de wedstrijd dankzij een fotofinish. Het camerasysteem vormde de basis voor toekomstige high-end telefoons.

De voors en tegens van de Samsung G800

De Samsung G800 was een slider phone met slechts een handjevol fysieke toetsen onder het beeldscherm. De knoppen waren lekker groot, wat de bediening van het toestel en typen ten goede kwam. Zoals je van een ‘camera met telefoon’ had kunnen verwachten, heeft de G800 aan de zijkant van de behuizing een fysieke cameraknop. De ingang voor een microSD-kaart verbergt zich achter een flapje. Extra geheugen was geen overbodige luxe: de G800 had slechts 160 megabyte aan intern geheugen. De buitenkant was op sommige plekken afgewerkt met geborsteld staal.

Het scherm van de G800 was voor die tijd lekker groot, namelijk 2,4 inch. De QVGA-resolutie zorgde voor relatief scherpe beelden. Dat wil zeggen, als je binnenshuis of in de schaduw zat. Zodra het zonlicht op het display viel, kon je bijna niets meer zien. Een euvel waar veel telefoons in die tijd mee kampten. Het lezen van de geheugenkaart liet eveneens te wensen over en ging volgens menigeen tergend traag. Dat de G800 niet over een 3.5mm jack beschikte, was eveneens tegen het zere been van gebruikers. Tot slot was het toestel behoorlijk fors, waardoor hij wellicht niet voor iedereen weggelegd was.



Samsung G800 samengevat in 5 punten: