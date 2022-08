Samsung kwam in 2007 met de populaire Samsung U600. In datzelfde jaar kwam de Koreaanse fabrikant ook met de Samsung U700. Een schitterend, dun toestel met prima mogelijkheden. Het toestel bespreken we in ‘De vergeten telefoon’.

Samsung U700

In ‘De vergeten telefoon’ hebben we eerder al de Samsung U600 uitgebreid besproken. Het toestel maakte deel uit van de stijlvolle U-lijn. Dit toestel verscheen in 2007, en in datzelfde jaar werd ook de Samsung SGH-U700 gepresenteerd met een dikte van toen slechts 12,1 millimeter. Volgens de fabrikant is het toestel geïnspireerd op de sprankelende juwelen.

Naast een mooi design was het toestel voor die tijd ook prima uitgerust. Er was ondersteuning voor HSDPA en het 2G-netwerk. Aan boord van de Samsung U700 was een 2.2 inch display met een resolutie van 320 x 240 pixels. De telefoon kon bediend worden met de cirkelvormige navigatietoets onder het scherm en de touch-sensitive toetsen onder het scherm. De navigatietoets kon ook rondgedraaid worden om gemakkelijk te scrollen. Het toestel was voorzien van de eigen Samsung TouchWiz interface.

De Samsung U700 was een zogenoemde slider-phone, waardoor het toetsenbord dus tevoorschijn kwam door de bovenkant naar boven te schuiven. Verder was het toestel voorzien van een 3.2 megapixel camera met LED-flitser en een VGA front-camera. Het toestel had zo’n 20MB opslagruimte wat uitgebreid kon worden met een microSD-kaartje. De accu had een capaciteit van 690 mAh.

Samsung bracht de U700 uit in Nederland voor een prijs van rond de 350 euro. Het toestel verscheen in de zomer van 2007. Heb jij nog herinneringen aan de Samsung SGH-U700?



Samsung U700 samengevat in 5 punten: