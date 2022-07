De vergeten smartphone: Samsung Galaxy S4 Zoom

We hebben in deze editie van ‘De vergeten smartphone’ een kooi pareltje; de Samsung Galaxy S4 Zoom. De smartphone met Android werd in 2013 op de markt gebracht. Zoals de naam van het toestel al prijsgeeft, hebben we hier te maken met een bijzondere cameratelefoon. Er valt genoeg te vertellen over het toestel.

Samsung Galaxy S4 Zoom

In onze ‘Vergeten’-rubriek hebben we eerder al de Samsung Galaxy K Zoom behandeld, een toestel dat opviel doordat het over een echte cameralens beschikte. Een techniek die we ook al zagen bij de eveneens door Samsung uitgebrachte Galaxy Camera. De volgende telefoon die we in dit rijtje kunnen plaatsen, is de Samsung Galaxy S4 Zoom. De naam doet vermoeden dat het toestel een camera-variant is van de Samsung Galaxy S4 Zoom, maar dat is niet helemaal het geval. De beeldkwaliteit was kleiner en minder qua resolutie bij het Zoom-model en ook zagen we hele andere technische eigenschappen.

De Samsung Galaxy S4 Zoom bood een 4,3 inch Super AMOLED-scherm met een resolutie van 960 x 540 pixels. Daarbij was de smartphone uitgerust met een Pega-processor, een dual-core chipset, bijgestaan door 1,5GB RAM en 8GB (gelukkig uitbreidbare) opslagruimte. De accucapaciteit van het toestel kwam uit op 2330 mAh en snelladen, dat kende we destijds natuurlijk nog niet. Aan de voorzijde zat er bij de Galaxy S4 Zoom een 1,9 megapixel front-camera.

Uiteraard ging de echte aandacht uit naar de achterkant van het toestel. Daar was de smartphone namelijk voorzien van een cameramodule zoals we dat destijds bij een compacte camera zag; iets wat je vandaag de dag ook amper nog ziet. Dit maakte het toestel wel gelijk een stuk dikker; 15,4 millimeter en een stuk zwaarder; 208 gram. Vandaag de dag zijn veel smartphones zo zwaar in het duurdere segment, maar destijds was het uniek. Dual-camera’s en dergelijke waren destijds niet aan de orde. Er was een enkele 16 megapixel lens en daar moest je het mee doen.

Als extra’s bood Samsung een Xenon-flitser aan, samen met natuurlijk autofocus en optische beeldstabilisatie. Met de uitschuifbare lens kon je 10x optisch zoomen en kon je een brandpuntafstand bereiken van 24 tot 240 millimeter. De camera-app bood verschillende opties en mogelijkheden; met natuurlijk ook een handmatige expert-modus. Hiermee kon je aan de slag met het aanpassen van zaken als het diafragma en de sluitertijd.

De Samsung Galaxy S4 Zoom werd ook in Nederland uitgebracht en kreeg destijds een prijskaartje mee van 549 euro. Leuk om te kijken; in onderstaande video wordt de kwaliteit van de Galaxy S4 Zoom vergeleken met de vorig jaar uitgebrachte Galaxy S21 Ultra.

Samsung Galaxy S4 Zoom samengevat in 3 punten: