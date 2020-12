In 2013 bracht Samsung een compacte, erg populaire smartphone op de markt; de Samsung Galaxy S4 Mini, met het modelnummer i9190. Deze kleine maar fijne smartphone bespreken we in deze editie van ‘De vergeten smartphone’.

Samsung Galaxy S4 Mini

Bijna acht jaar geleden bracht Samsung de opvolger uit van de Samsung Galaxy S3 Mini. De smartphonefabrikant bracht toen de Samsung Galaxy S4 Mini uit; een erg compacte uitvoering van de eerder uitgebrachte Galaxy S4, waar we zeker later nog op terug zullen komen in onze rubriek.

Ondanks dat de naam ‘S4 Mini’ is, was het zeker geen kleinere variant op de Galaxy S4 die Samsung in datzelfde jaar uitbracht. Zo ontbraken verschillende extra’s. Dit zagen we terug in de Air Gestures, Multi-screen was niet aanwezig waarmee je twee schermen kon openen en ook was er een andere processor, andere camera-opstelling en een vele malen kleinere accucapaciteit. Je moest dus wel compromissen sluiten.

De Samsung Galaxy S4 Mini was voorzien van een 4,3 inch Super AMOLED scherm met een resolutie van 960 x 540 pixels. Samsung had de telefoon uitgerust met een Snapdragon 400 chipset van Qualcomm. Dit was een dual-core processor met een rekenkracht van 1.7GHz. Verder bood de telefoon 1,5GB aan werkgeheugen en 8GB opslagruimte. Dit geheugen kon je uiteraard uitbreiden met een geheugenkaart.

Aan de voorzijde was de smartphone voorzien van een 1,9 megapixel front-camera. De Galaxy S4 Mini had achterop een 8 megapixel camera met een LED-flitser en een diafragma van f/2,6. Inmiddels is dit diafragmagetal een stuk lager bij de meeste smartphones. Dit heeft als voordeel dat je ook in minder verlichte omgevingen goede foto’s kunt maken. De smartphone had van alles aan boord; naast een FM-radio was er natuurlijk WiFi, een infraroodpoort, Bluetooth, GPS en een Micro-USB aansluiting. De accucapaciteit kwam uit op 1900 mAh.

Natuurlijk was de Samsung Galaxy S4 Mini voorzien van Android. De telefoon werd geleverd met Android 4.2.2 Jelly Bean, waarna op een later moment nog een update verscheen naar Android 4.4 KitKat. De smartphone kwam op de markt voor een bedrag rond de 450 euro.



Samsung Galaxy S4 Mini samengevat in 3 punten: