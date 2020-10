De vergeten smartphone: Samsung Galaxy Pocket (S5300)

Samsung heeft een enorm portfolio van smartphones en toestellen die in de afgelopen jaren zijn uitgebracht. De Samsung Galaxy Pocket, die je waarschijnlijk allang was vergeten, hoort daar ook bij. In deze editie van ‘De vergeten smartphone’ gaan we terug naar de S5300.

Samsung Galaxy Pocket

In 2011 bracht Samsung de Galaxy Pocket uit, een erg compacte smartphone met Android. Het was voor velen een eerste kennismaking met de smartphone. Het toestel was vriendelijk geprijsd en voor die tijd aardig uitgerust. Maar wat had de Samsung Galaxy Pocket S5300, zoals hij voluit werd genoemd, allemaal te bieden?

Door het compacte formaat was er een klein scherm te vinden, een 2,8 inch display met een resolutie van 320 x 240 pixels. Er was een 832 MHz single-core processor en 512MB aan werkgeheugen. Het interne geheugen was voor die tijd best voldoende; 3GB had je tot je beschikking. Wel kon je het geheugen nog uitbreiden met een geheugenkaart van maximaal 32GB. De accucapaciteit ligt tegenwoordig op zo’n 4000-5000 mAh, de Galaxy Pocket kwam op de markt met een 1200 mAh batterij.

De Samsung S5300 bood ondersteuning voor het 3G-netwerk en kon natuurlijk ook overweg met WiFi. Daarnaast had het GPS aan boord, net als een 3,5 millimeter aansluiting voor een headset, een FM-radio en er was een 2 megapixel camera. Deze camera miste wel een reeks opties. Zo ontbrak autofocus en was er ook geen flitser aanwezig. Filmen kon met 15 frames per seconde in een resolutie van 320p. Samsung bracht het toestel op de markt met Android 2.3.6 Gingerbread met de TouchWiz interface. Het synchroniseren van je muziek en dergelijke ging via Samsung Kies.

De Samsung Galaxy Pocket kwam op de markt voor een bedrag van rond de 100 euro. Hij werd voornamelijk verkocht in combinatie met een prepaid-pakket. Heb jij nog (mooie) herinneringen aan de Galaxy Pocket? We zijn benieuwd! Laat een reactie achter onder dit bericht.



Samsung Galaxy Pocket samengevat in 3 punten: