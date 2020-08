Een strak, flinterdun design, prima specificaties en een hoge prijs. Dat was samengevat de Samsung Galaxy Alpha. We bespreken deze telefoon in onze rubriek ‘De vergeten smartphone’.

Samsung Galaxy Alpha

Voor deze modieuze smartphone gaan we terug naar het jaar 2014. In dat jaar bracht Samsung de Samsung Galaxy Alpha uit. Het moest bij de keuze voor een telefoon weer meer gaan om design en niet alleen om functionaliteit. Het design had daarom alle aandacht gekregen. Dit zagen we onder andere terug bij het aluminium frame, de achterkant was wel gewoon van plastic.

De Samsung Galaxy Alpha was ook de eerste telefoon met de Exynos 5430 octa-core chipset van de fabrikant. Deze was gebakken op 20nm. Het toestel was slechts 6,7 millimeter dik en woog 115 gram. Verder was er een 4,7 inch Super AMOLED-scherm met een HD-resolutie. Onder het scherm zat de home-button, waarin de vingerafdrukscanner geïntegreerd was. Een prima smartphone zou je denken.

De Alpha was uitgerust met een 12 megapixel camera aan de achterkant en 2,1 megapixel voorop. Aan boord was er 2GB werkgeheugen en 32GB opslagruimte. Kritiek was er op dit geheugen, want je kon dit niet uitbreiden met een geheugenkaart. De smartphone werd door Samsung uitgebracht met Android 4.4.4 KitKat en kreeg later Android 5.0.2 Lollipop als update. Uiteraard zagen we over Android de TouchWiz UI skin. De Samsung Galaxy Alpha had ook een 1860 mAh accu en deze werd ook niet bepaald geroemd om zijn lange uithoudingsvermogen.

De Samsung Galaxy Alpha kwam voor een bedrag van 599 euro op de markt.



Samsung Galaxy Alpha samengevat in 3 punten: