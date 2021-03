De vergeten smartphone: Samsung Galaxy Y uit 2011

Samsung bracht zo’n tien jaar geleden een heel betaalbare Android-smartphone uit; de Samsung Galaxy Y met het modelnummer S5360. Voorzien van de TouchWiz UI, basis-specificaties en een lage prijs wist Samsung met dit toestel een goed aandeel in het betaalbare segment te pakken. Deze week in ‘De vergeten smartphone’ lees je alles over de Samsung Galaxy Y.

Samsung Galaxy Y

Ken je je nog herinneren dat Samsung de Galaxy Y uitbracht in Nederland? Voor dit toestel in onze rubriek ‘De vergeten smartphone’ gaan we terug naar het jaar 2011. In de zomer van dat jaar kondigde Samsung de destijds nieuwe smartphone aan. Het toestel werd geplaatst in het low-budget segment en verscheen met een prijskaartje van rond de 150-170 euro. De Samsung Galaxy Y ging als warme broodjes over de toonbank, ook in combinatie met prepaid-pakketten.

De Samsung Galaxy Young werd geleverd met een 3,0 inch beeldscherm met een resolutie van 320 x 240 pixels. Onder het scherm zien we een fysieke toets, terwijl aan beide zijkanten de touch-sensitive toetsen zaten. Hiermee kon je openstaande apps bekijken en ook een stap terug. De telefoon was uitgerust met 3G- en WiFi-ondersteuning, en er was een 832MHz ARMv6 processor. Samsung voorzag het toestel van 290MB aan werkgeheugen en 180MB aan opslagruimte. Vanuit de doos draaide de Galaxy Y S5360 op Android 2.3.5 Gingerbread en later verscheen een update naar 2.3.6. Onder de achterklep zat een 1200 mAh. Voor het maken van foto’s was de smartphone voorzien van een 2 megapixel camera.

Toch had de telefoon wat beperkingen, wat gezien zijn prijs niet geheel gek waren. Sommige apps konden niet werken, vanwege de lage schermresolutie. Haptic feedback, waarbij het toestel trilt op aanraking van het scherm was niet terug te vinden op de Galaxy Y en je kon met de camera alleen in 320p filmen met 15 frames per seconde. Het toestel was dan ook voornamelijk bedoeld voor jongeren die voornamelijk aan de slag wilden gaan met WhatsApp en Facebook.



Samsung Galaxy Y samengevat in 3 punten: