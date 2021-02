De vergeten smartphone: Samsung B7620 Giorgio Armani

Een schitterende stijlvolle smartphone met een volledig QWERTY-toetsenbord en Windows Mobile. In deze editie van ‘De vergeten smartphone’ nemen we je terug naar het jaar 2009, waarin de Samsung B7620 Giorgio Armani werd uitgebracht.

Samsung B7620 Giorgio Armani

In 2009 bracht Samsung een nieuwe stijlvolle smartphone uit, in samenwerking met modemerk Giorgio Armani. De telefoon kreeg de minder stijlvolle naam Samsung B7620, met als toevoeging de naam van het modemerk. Het toestel moest laten zien dat techniek en mode prima samen gaan. In 2009 mocht ik het toestel voor GSM Helpdesk reviewen, en ik maakte de blits ;-). Het was overigens niet de eerste Armani telefoon van Samsung. In 2007 verscheen al de Samsung P520 Armani.

In alles werd duidelijk dat dit toestel alle luxe bood, waar je bij het horen van de naam Giorgio Armani aan mocht denken. In het verkooppakket zat een extra accu met extra lader, en ook een luxe bescherming. Er werd ook een CD-rom meegeleverd voor de installatie van software. Bij de Samsung B7620 Giorgio Armani was ook een stylus te vinden, waarmee je het 3,5 inch resistieve AMOLED-scherm kon bedienen. Dit scherm leverde een resolutie van 800 x 640 pixels af. Verder was het opvallend dat de smartphone geleverd werd met voorgeïnstalleerde virusscanner, goede kwaliteit oordopjes en nog veel meer.

Door de afrondingen lag de B7620 goed in de hand. Onder het scherm ging een volwaardig QWERTY-toetsenbord schuil, dat ook nog eens heerlijk wegtypte. Geen behoefte aan? Dan kon je uiteraard ook het toetsenbord op het scherm gebruiken. Daarbij kon het scherm 30 graden geknikt worden.

De specificaties

De Samsung B7620 Giorgio Armani had ingeklapt de afmetingen 118,5 x 58,3 x 16,4 millimeter en een gewicht van 164 gram. Er was een 5 megapixel camera met autofocus die wisselende plaatjes afleverde, een front-camera voorop en natuurlijk Windows Mobile 6.1. Later kreeg de stijlvolle telefoon een update naar versie 6.5. Samsung gaf het toestel verder prima specificaties mee; 8GB aan opslagruimte en 256MB aan werkgeheugen. Je kon het geheugen uitbreiden met maximaal 32GB via een geheugenkaart. Er was een eigen Samsung-chipset, een single-core processor met 800 MHz aan rekenkracht.

De lijst specificaties werd verder aangevuld met WiFi, Bluetooth, GPS, een Micro-USB aansluiting en TV-out poort. Verder zagen we bij de Samsung B7620 Giorgio Armani een 1500 mAh accu die je kon verwisselen. Op het toestel was ook Patience te vinden, net als een scanner voor visitekaartjes en verschillende Armani fashion-apps. De Samsung B7620 Giorgio Armani kwam naar Nederland voor een bedrag van rond de 700 euro.

Samsung B7620 Giorgio Armani samengevat in 3 punten: