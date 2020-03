Alweer 12 jaar geleden bracht Samsung een schitterend toestel uit; de Samsung U900 Soul. Een stijlvol vormgegeven toestel met enkele bijzondere features. We bespreken de U900 in deze editie van ‘De vergeten telefoon’.

Samsung U900 Soul

De Samsung SGH-UXXX serie was een reeks met verschillende interessante toestellen. De ‘U’ stond voor Ultra en dat gaf aan dat de telefoon voorzien was van een dunne behuizing. Dit zagen we al terug bij de eerder besproken Samsung U600 en Samsung U700. De U900 Soul was 12,9 millimeter dik. De toevoeging ‘Soul’ stond voor ‘The Spirit of Ultra’.

Wat het meest in het oog springt bij de Samsung U900 Soul is natuurlijk de bedieningstoets. Dit waren zogenoemde touch-sensitive toetsen en waren dynamisch. Zo kreeg je bij het startscherm andere opties te zien dan wanneer je je in de muziekspeler bevond. De aanraakgevoeligheid van deze toetsen kon je zelf instellen.

De Samsung U900 Soul was voorzien van een 2,2 inch beeldscherm met een resolutie van 320 x 240 pixels. Dankzij het slide-mechanisme kon je eenmaal het toestel uitgeschoven, gebruik maken van het toetsenbord met T9-invoer. Verder was er een 5 megapixel camera met autofocus, LED-flitser en filmmogelijkheid in QVGA (320p). De camera werd bovengemiddeld goed beoordeeld voor die tijd.

Samsung voorzag de telefoon van 128MB aan opslagruimte, een 880 mAh accu en Bluetooth. Functies als GPS of een 3,5 millimeter aansluiting vonden we niet terug op de telefoon.

De U900 Soul van Samsung verscheen ook in Nederland. Hier kreeg de telefoon een prijskaartje van rond de 350-400 euro.



Samsung U900 Soul samengevat in 3 punten: